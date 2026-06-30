Malaysia ra thông báo mới nhất về chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Bộ Giao thông Vận tải Malaysia ngày 29/6 thông báo đã gia hạn thêm một năm thỏa thuận với công ty thăm dò biển sâu Ocean Infinity để tiếp tục chiến dịch tìm kiếm dưới đáy biển đối với chuyến bay MH370.

Theo thông báo, thỏa thuận mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đến ngày 30/6/2027. Việc gia hạn nhằm tạo điều kiện để Ocean Infinity hoàn tất quá trình khảo sát tại khu vực còn lại rộng khoảng 7.428 km² dưới đáy nam Ấn Độ Dương.

Đây được xem là diễn biến đáng chú ý sau nhiều năm các hoạt động tìm kiếm liên tục được triển khai nhưng vẫn chưa mang lại kết quả cuối cùng

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Anthony Loke cho biết quyết định này thể hiện cam kết lâu dài của chính phủ trong việc tiếp tục tìm kiếm sự thật về MH370 cũng như mang lại câu trả lời cho gia đình các hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay.

Một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không

Rạng sáng ngày 8/3/2014, chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines sử dụng máy bay Boeing 777 cất cánh từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc), chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Tuy nhiên, chưa đầy một giờ sau khi cất cánh, máy bay mất liên lạc với kiểm soát không lưu. Các dữ liệu vệ tinh sau đó cho thấy chiếc máy bay đã thay đổi hướng bay và tiếp tục di chuyển hàng nghìn km về phía nam Ấn Độ Dương trước khi biến mất hoàn toàn khỏi mọi hệ thống theo dõi.

Vụ mất tích đã kéo theo chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia lớn chưa từng có với sự tham gia của nhiều quốc gia, trong đó có Malaysia, Australia, Trung Quốc cùng nhiều tổ chức quốc tế. Hàng triệu km² đại dương đã được khảo sát nhưng phần lớn thân máy bay vẫn chưa được tìm thấy.

Nhiều giả thuyết được đặt ra xung quang vụ máy bay mất tích bí ẩn

Trong nhiều năm qua, chỉ một số mảnh vỡ được xác nhận thuộc MH370 đã dạt vào bờ biển các quốc gia ven Ấn Độ Dương, song nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ mất tích vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Ocean Infinity tiếp tục nhận nhiệm vụ

Ocean Infinity không phải là cái tên mới trong hành trình tìm kiếm MH370. Công ty có trụ sở tại Mỹ và Anh này từng thực hiện chiến dịch tìm kiếm từ năm 2018 bằng các phương tiện tự hành dưới nước hiện đại nhưng khi đó cũng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.

Đến năm 2025, Malaysia và Ocean Infinity đạt được thỏa thuận mới theo hình thức "không tìm thấy, không thu phí". Theo đó, doanh nghiệp chỉ được nhận khoản thanh toán trị giá 70 triệu USD nếu xác định được vị trí xác máy bay.

Khu vực tìm kiếm lần này có diện tích khoảng 15.000 km², tập trung vào những vùng biển được các chuyên gia đánh giá là có khả năng cao nhất dựa trên các phân tích dữ liệu vệ tinh, dòng hải lưu và mô hình tính toán được cập nhật trong những năm gần đây.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Malaysia, việc gia hạn thêm 12 tháng sẽ giúp Ocean Infinity hoàn tất phần diện tích còn lại của kế hoạch khảo sát.

Bên cạnh việc gia hạn hợp đồng, Bộ trưởng Anthony Loke cũng cho biết Ocean Infinity sẽ phải tạm thời điều động các nguồn lực chủ chốt sang một dự án thương mại khác trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ này, công ty sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm MH370 theo đúng nội dung hợp đồng đã ký với phía Malaysia.

Đến nay, sau 12 năm kể từ ngày chiếc Boeing 777 mất tích, MH370 vẫn là một trong những vụ việc gây nhiều tranh luận và được quan tâm nhất trong lịch sử hàng không hiện đại. Mỗi động thái mới từ Chính phủ Malaysia hay các đơn vị tham gia tìm kiếm đều thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, đặc biệt là thân nhân của 239 người có mặt trên chuyến bay định mệnh.

Việc gia hạn thêm thời gian tìm kiếm cho thấy Malaysia vẫn chưa từ bỏ nỗ lực giải mã bí ẩn MH370. Dù chưa có bảo đảm về khả năng tìm thấy xác máy bay trong giai đoạn tiếp theo, quyết định này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới tiến gần hơn tới lời giải.

Nguồn: Reuters