Nỗi ám ảnh giữa lòng nước Pháp: Nhà tang lễ quá tải sau đợt nắng nóng kỷ lục

Hoạt động hết công suất

Từ cuối tuần qua, hệ thống nhà tang lễ tại Pháp đã phải hoạt động vượt công suất thiết kế. Theo bà Elisabeth Charrier, Chủ tịch Tổng liên đoàn Tang lễ Quốc gia Pháp, nếu như vào mùa hè các năm trước, công suất hoạt động tại các cơ sở này chỉ dao động từ 30% đến 45%, thì năm nay con số này đã vọt lên hơn 66% trên toàn quốc. Tại các đô thị lớn, tình trạng hết chỗ đang diễn ra phổ biến.

"Khó khăn lớn nhất nằm ở trung tâm Paris. Hai nhà tang lễ tại đây đã hoàn toàn hết chỗ kể từ ngày 26/6," bà Charrier cho biết. Hiện tại, nhiều gia đình ở thủ đô buộc phải di chuyển ra các vùng ngoại ô, hoặc thậm chí những khu vực xa hơn để tìm nơi tổ chức tang lễ cho người thân.

Sự quá tải này không chỉ dừng lại ở các nhà tang lễ. Các chuyên gia cảnh báo về một "hiệu ứng domino" trong những ngày tới khi thời gian chờ đợi hỏa táng hoặc chôn cất bị kéo dài. Danh sách chờ hỏa táng đang dài ra nhanh chóng, trong khi lực lượng nhân viên nghĩa trang không thể đẩy nhanh tiến độ đào mộ để đáp ứng nhu cầu đột biến.

Hơn 1.000 người tử vong và sức ép khủng khiếp lên ngành y tế

Cuộc khủng hoảng hậu cần tang lễ xuất phát từ những con số thương vong tàn khốc do đợt nắng nóng cực đoan. Ngày 28/6, Bộ Y tế Pháp xác nhận kể từ 24/6 – thời điểm đỉnh điểm của đợt nắng nóng – đã có thêm 1.000 người tử vong so với mức trung bình cùng kỳ các tháng trước.

Đáng chú ý, 85% nạn nhân là người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên). Tỷ lệ tử vong tại nhà riêng cũng ghi nhận mức tăng mạnh, đặc biệt là ở Paris và các khu vực lân cận, nơi cơ sở hạ tầng nhà ở vốn không được thiết kế để chống chọi với cái nóng thiêu đốt.

Bất chấp tình hình căng thẳng, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu trong cuộc họp chính phủ ngày 29/6 vẫn khẳng định các biện pháp ứng phó nắng nóng đã "phát huy tác dụng tốt". Ông cho biết lô máy điều hòa không khí đầu tiên trang bị cho các bệnh viện sẽ được giao vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới, với mục tiêu ưu tiên kiểm soát tình hình tại các cơ sở y tế.

Tuy nhiên, tuyên bố này ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt. Bà Marine Tondelier, lãnh đạo đảng Xanh, đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn đối lập về thực trạng y tế. Theo bà, các khoa cấp cứu thậm chí không có đủ đá lạnh để điều trị cho bệnh nhân bị tăng thân nhiệt.

"Nhiều nhân viên y tế và lực lượng cứu hộ bị gọi đi làm trở lại ngay giữa kỳ nghỉ phép, phải gồng mình làm việc trong những điều kiện vô cùng tồi tệ," bà Tondelier bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội X. "Chúng ta phải làm rõ tổn thất rất lớn về người này để xác định trách nhiệm chính trị. Một số người sẽ phải đối mặt với hậu quả của tình hình thảm khốc này."

Người dân loay hoay trong những ngôi nhà hầm hập

Dù nền nhiệt đã bắt đầu hạ nhiệt từ ngày 28/6, đợt sóng nhiệt vừa qua đã làm lộ rõ điểm yếu chí mạng trong cơ sở hạ tầng của Pháp. Rất ít nhà ở tại quốc gia này được trang bị máy điều hòa, và hầu hết các trường học không có thiết kế cách nhiệt chống nóng, dẫn đến việc hàng loạt trường học và điểm du lịch nổi tiếng phải đóng cửa.

Nhật báo Le Monde thẳng thắn chỉ trích: "Ngay cả khi các cơ quan chức năng ra sức bảo vệ thành tích môi trường của mình, hàng triệu người Pháp vẫn phải tự xoay xở trong cái nóng hầm hập tại nhà, trường học, bệnh viện và nơi làm việc". Bài báo cũng mỉa mai sự im lặng của giới chức cấp cao: "Cả Thủ tướng lẫn Tổng thống đều chưa đưa ra bất kỳ lời chia buồn nào trước thảm kịch 1.000 người tử vong do nắng nóng."

Sự phẫn nộ của công chúng đang dần chuyển thành hành động. Khoảng 4.000 người đã ký vào một bản kiến nghị do các nhà hoạt động và hiệp hội hỗ trợ nhà ở phát động. Bản kiến nghị táo bạo yêu cầu quyền tạm dừng trả tiền thuê nhà đối với những ngôi nhà không được trang bị hệ thống thông gió hoặc biện pháp chống nắng an toàn.

"Đã đến lúc chúng ta phải lên tiếng trước sự thờ ơ của các đời chính phủ và sự phớt lờ của truyền thông," bản kiến nghị nhấn mạnh. "Hàng triệu người trong chúng ta đang phải chịu đựng, thậm chí đối mặt với tử thần ngay trong chính ngôi nhà của mình mà không có bất kỳ phương tiện nào để tự bảo vệ."

Nguồn: Tổng hợp﻿