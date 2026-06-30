Giá vàng sẽ đi đâu về đâu khi sắp rơi sâu nhất 18 năm, chuyên gia chỉ rõ: Nhà đầu tư cần chờ 1 trong 3 yếu tố này

Giá vàng biến động trong bối cảnh bất ổn Trung Đông hạ nhiệt, nhường tâm điểm sự chú ý cho việc Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Tính đến 11h30 sáng (giờ Việt Nam) ngày 30/6, giá vàng giao ngay giảm 1% xuống còn 3.975,04 USD/ounce. Trong tháng 6, vàng đã giảm 12,4% và có thể là tháng thứ tư giảm liên tiếp. Giá vàng tương lai giao tháng 8 của Mỹ giảm 1,2% xuống còn 3.988,60 USD.

Với đà giảm này, vàng dự kiến sẽ có quý giảm đầu tiên kể từ năm 2024 đến nay và là quý giảm mạnh nhất kể từ quý II năm 2013. Xung đột đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về lạm phát, khiến Fed có thể phải tăng lãi suất để kiềm chế giá cả.

Vàng sắp ghi nhận quý giảm mạnh nhất từ năm 2013 đến nay.

"Bạn đang đối mặt với lạm phát cao, kỳ vọng lãi suất cao và đồng USD mạnh. Điều đó đang lấn át tất cả các yếu tố tích cực khác thường gắn liền với sự tăng giá của vàng", nhà phân tích Edward Meir tại Marex cho biết.

Mặc dù vàng vốn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, loại tài sản này lại mất đi sức hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao.

Theo FedWatch Tool của CME Group, các nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất 3 lần trong năm nay, và hiện đang dự báo khoảng 64% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu việc làm ADP và việc làm phi nông nghiệp tháng 6. Cả hai đều được công bố trong tuần này, để Fed có thêm cơ sở cho việc tăng lãi suất.

Đồng USD mạnh lên và đang hướng tới tháng tăng giá thứ hai liên tiếp. Điều đó khiến vàng thỏi định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Giá dầu sắp có quý giảm mạnh nhất kể từ năm 2020 khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao kết quả các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Doha trong tuần này, ngay cả khi Iran tuyên bố chưa có cuộc gặp nào được lên lịch.

Chiến lược gia ﻿Christopher Wong của OCBC cho biết người đầu tư vào vàng cần ít nhất một trong ba yếu tố sau để thấy loại tài sản mình nắm giữ tăng giá trở lại. Đó là lợi suất thực giảm, đồng USD yếu đi hoặc Fed bớt diều hâu hơn. Nếu không, vị chuyên gia dự đoán vàng sẽ tiếp tục giảm và sẽ mất nhiều thời gian hơn để trở lại mức cao trước đó.

Giá bạc giao ngay giảm 1,6% xuống còn 57,35 USD/ounce, bạch kim giảm 0,5% xuống còn 1.566,90 USD và palladium tăng 0,5% lên 1.219,55 USD. Cả ba kim loại này đều đang hướng đến mức giảm trong quý và tháng.

Theo Reuters﻿