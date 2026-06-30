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Bí ẩn cái chết bất ngờ của chỉ huy lữ đoàn thiện chiến Ukraine giữa chiến sự căng thẳng

| | Tài chính quốc tế

Bí ẩn cái chết bất ngờ của chỉ huy lữ đoàn thiện chiến Ukraine giữa chiến sự căng thẳng

Cảnh sát Ukraine hiện đang gấp rút tiến hành điều tra cái chết bất thường này.

Hãng tin RT (Nga) ngày 28/6 đưa tin, cảnh sát Ukraine mới đây thông báo, Đại tá Vladimir Kononnikov, chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 154 thiện chiến của Ukraine, đã được tìm thấy chết vì vết thương do đạn bắn.

Thông tin về cái chết của ông Kononnikov được Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam của Ukraine báo cáo đầu tiên. Bộ chỉ huy này cho biết trên Facebook rằng thi thể của sĩ quan này được tìm thấy vào Chủ nhật 28/6.

Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn cho biết Kononnikov được tìm thấy đã chết với vết thương do đạn bắn và một cuộc điều tra án mạng đã được khởi động.

Theo Ukrinform, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu bạo lực. Kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra dựa trên kết quả điều tra chính thức.

Lữ đoàn này được thành lập vào tháng 9/2023 và chủ yếu tham chiến ở vùng Kharkov và Donbass. Lữ đoàn đã tham gia trận chiến giành Krasnoarmeysk (Pokrovsk), nơi Nga chiếm được vào tháng 12 năm 2025, và các hoạt động đang diễn ra xung quanh Kupyansk.

Theo truyền thông Ukraine, Kononnikov được bổ nhiệm làm chỉ huy vào năm ngoái.

Đơn vị này hiện đang đóng quân tại Gulyaypole, một thị trấn thuộc vùng Zaporozhye do Ukraine kiểm soát. Vùng này đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và gia nhập Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 9/2022.

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PV

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Từ Khóa:
nga, Ukraine

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