Quốc gia chủ chốt BRICS và nước đồng minh của Mỹ tiến tới phi đô la hoá thanh toán song phương, tăng sử dụng nội tệ

Nhật Bản và Ấn Độ sẽ xem xét triển khai một hệ thống thanh toán bằng nội tệ cho phép giao dịch trực tiếp giữa đồng yên và rupee, Nikkei đưa tin. Sáng kiến này dự kiến sẽ các doanh nghiêpi giảm chi phí ngoại hối và chuyển tiền.

Hợp tác tiền tệ sẽ được đưa vào tuyên bố chung dự kiến công bố sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo 2 nước tại New Delhi vào cuối tuần này. Đây sẽ là lần đầu tiên chủ đề này được đề cập trong tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo 2 nước.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ thăm Ấn Độ từ 1-3/7 và gặp gỡ người đồng cấp Ấn Độ, Narendra Modi, tại New Delhi. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ cam kết tăng cường hợp tác trong hệ thống thanh toán song phương và sẽ nêu rõ điều này trong tuyên bố chung.

Bộ Tài chính Nhật Bản đặt mục tiêu ký kết biên bản hợp tác với Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ trong năm tài chính 2026 nhằm thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch song phương.

Các khoản thanh toán quốc tế thường được thực hiện thông qua các tổ chức tài chính lớn của phương Tây, được gọi là ngân hàng đại lý. Đối với các giao dịch giữa các quốc gia sử dụng các loại tiền tệ khác nhau, đô la Mỹ thường được sử dụng làm tiền tệ trung gian.

Theo khuôn khổ được đề xuất, người Nhật không cư trú tại nước này sẽ được phép mở tài khoản tại các ngân hàng Ấn Độ ở Ấn Độ, cho phép các tổ chức tài chính ở cả 2 quốc gia thanh toán trực tiếp mà không cần sử dụng đô la Mỹ.

Phương án này sẽ loại bỏ nhu cầu chuyển đổi sang USD, giảm chi phí ngoại hối và giao dịch, đồng thời rút ngắn thời gian thanh toán bằng cách loại bỏ nhu cầu chuyển khoản qua các ngân hàng nước thứ ba.

Hệ thống không sử dụng đô la dự kiến sẽ được áp dụng cho các ngân hàng thương mại lớn của cả 2 nước. Bằng cách đơn giản hóa các giao dịch xuyên biên giới, Tokyo kỳ vọng sẽ hỗ trợ các công ty Nhật Bản mở rộng hoạt động sang Ấn Độ và khuyến khích đầu tư tư nhân.

Nhật Bản đã ký một khuôn khổ thanh toán bằng nội tệ tương tự với Indonesia vào năm 2019. Các giao dịch song phương theo thỏa thuận này đã đạt mức tương đương 7,7 tỷ USD vào năm 2025. Bộ Tài chính Nhật Bản cũng đang nghiên cứu một cơ chế tương tự với Malaysia.

Hiện Ấn Độ là thành viên chủ chốt của BRICS, trong khi Nhật Bản là đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Á.﻿

Theo Nikkei Asia﻿