Hoảng hồn: Bé trai 12 tuổi lấy trộm ô tô của hàng xóm, tự lái trên cao tốc suốt 6 tiếng

Theo thông tin do cảnh sát giao thông Quảng Tây công bố, rạng sáng ngày 15/6, cậu bé họ Luo do tò mò đã bí mật lấy trộm chìa khóa chiếc ô tô của hàng xóm rồi điều khiển phương tiện rời khỏi nhà.

Trong suốt hành trình kéo dài nhiều giờ, chiếc xe di chuyển trên tuyến cao tốc G65 Baomao, đi qua nhiều khu vực mà không xảy ra va chạm.

Sự việc chỉ dừng lại khi cậu bé đến trạm thu phí Gaotian (thành phố Quế Lâm). Do số tiền để trong phong bì đỏ trên xe đã hết nên em không thể thanh toán phí đường bộ. Thấy người lái xe có ngoại hình quá nhỏ tuổi, nhân viên trạm thu phí lập tức nghi ngờ và báo cho lực lượng chức năng.

Cậu bé khiến tất cả sửng sốt khi ăn trộm xe của hàng xóm và lái suốt nhiều giờ mới bị phát hiện

Khi cảnh sát có mặt, cậu bé ban đầu không thừa nhận sự việc. Theo truyền thông địa phương, em nói mình đã trưởng thành nhưng chỉ có vóc dáng nhỏ, đồng thời liên tục đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau như đang đến nhà bà ngoại, chiếc xe là của người thân và đây là lần đầu tiên lái ô tô.

Thân hình nhỏ bé của cậu bé tự nhận mình là người lớn

Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định chiếc xe là tài sản của hàng xóm và cậu bé đã tự ý lấy chìa khóa trước khi điều khiển phương tiện.

May mắn là trong suốt quãng đường kéo dài khoảng 6 tiếng, vụ việc không gây ra tai nạn giao thông hay thương vong.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đánh giá đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, bởi một người chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển ô tô trên đường cao tốc có thể đe dọa trực tiếp đến an toàn của nhiều người tham gia giao thông.

Do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi này theo quy định của pháp luật Trung Quốc, cậu bé chỉ bị cảnh sát phê bình, giáo dục và bàn giao cho gia đình tiếp tục quản lý.

Sau vụ việc, người cha cho biết gia đình không sở hữu ô tô nên ông hoàn toàn không nghĩ con trai biết lái xe. Ông cũng thừa nhận đã thiếu sự giám sát đối với con trong thời gian xảy ra sự việc.

Chính chi tiết này đã trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở việc một bé trai 12 tuổi có thể điều khiển ô tô trên cao tốc, mà còn ở việc em rời khỏi nhà từ khoảng 4 giờ sáng, lấy xe của hàng xóm và lái liên tục trong nhiều giờ mà gia đình không hề hay biết.

Theo các chuyên gia giáo dục, trẻ em cần được hình thành ý thức tôn trọng quy tắc ngay từ gia đình. Những nguyên tắc cơ bản như không được tự ý lấy tài sản của người khác, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện hay không tự ý ra ngoài vào ban đêm cần được cha mẹ hướng dẫn và giám sát thường xuyên.

Không ít chuyên gia cũng nhận định, nếu các hành vi vi phạm nhỏ của trẻ liên tục bị bỏ qua hoặc không được uốn nắn kịp thời, trẻ có thể dần hình thành tâm lý xem nhẹ quy định và đánh giá thấp hậu quả từ hành động của mình.

Vụ việc khép lại mà không gây thiệt hại về người hay tài sản, nhưng vẫn được xem là lời cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn khi trẻ vị thành niên thiếu sự quản lý, đồng hành từ gia đình.

Trong bối cảnh ô tô ngày càng phổ biến, việc cất giữ chìa khóa xe cẩn thận và tăng cường giám sát trẻ nhỏ cũng được nhiều chuyên gia khuyến cáo nhằm hạn chế những tình huống nguy hiểm tương tự có thể xảy ra.

Nguồn: Sina, ifeng