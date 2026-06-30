Trung Quốc tạo đột phá với nhà máy điện hoạt động giữa giá rét âm 37 độ C

Dự án điện nhiệt mặt trời Jixi công suất 100MW tại thành phố Đa An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã bắt đầu phát điện.

Nhà máy điện nhiệt mặt trời đầu tiên tại khu vực Đông Bắc Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động ngày 30/6, tại thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ điện nhiệt mặt trời tại các khu vực có vĩ độ cao và khí hậu cực lạnh.

Nhà máy có công suất 100MW, được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình tham khảo cho các dự án điện nhiệt mặt trời ở những khu vực có điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hệ thống được trang bị công nghệ lưu trữ nhiệt bằng muối nóng chảy trong 8 giờ, cho phép phát điện ổn định cả ngày lẫn đêm.

Dự án sử dụng 19.667 gương phản xạ có độ chính xác cao, với tổng diện tích phản chiếu khoảng 590.000m2. Các gương liên tục bám theo chuyển động của Mặt Trời và hội tụ ánh sáng lên bộ thu nhiệt đặt trên tháp cao 210m. Muối nóng chảy được đun nóng tới 565 độ C rồi đưa vào hệ thống lưu trữ nhiệt để phát điện khi cần.

Nhờ khả năng giữ nhiệt tốt hơn dự kiến, lượng nhiệt tích trữ không chỉ đủ phục vụ phát điện trong ngày mà còn có thể sử dụng vào những ngày tiếp theo, tùy điều kiện thời tiết.

Để bảo đảm độ chính xác khi xây dựng, nhóm kỹ sư đã áp dụng phương pháp thi công mới, giúp tháp thu nhiệt cao 189m có sai số theo phương thẳng đứng dưới 10mm.

Theo ông Triệu Hùng, Giám đốc Công ty Dự án Điện nhiệt mặt trời Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) tại Cát Lâm, công trình được xây dựng trong điều kiện đặc biệt khắc nghiệt với nhiệt độ có thể xuống tới âm 37,3 độ C, gió cấp 9, nền đất mặn kiềm, mực nước ngầm cao và đất sét dày.

Để khắc phục các thách thức này, CGN đã phát triển nhiều công nghệ như chống đông cho muối nóng chảy, hệ thống gương chống gió tuyết, kỹ thuật thi công móng trong điều kiện nhiệt độ thấp và giải pháp chống thấm cho các bồn chứa nhiệt dung tích lớn. Các công nghệ này có thể áp dụng cho những khu vực nằm trên vĩ tuyến 45 Bắc có điều kiện khí hậu tương tự.

Theo Chủ tịch Công ty Đầu tư Năng lượng Mới CGN (Cát Lâm) Giang Đồng Hải, nhà máy dự kiến sản xuất khoảng 180 triệu kWh điện mỗi năm, tương đương tiết kiệm 54.000 tấn than tiêu chuẩn và giảm khoảng 139.000 tấn khí CO2 phát thải hằng năm.