Phép màu giữa thảm họa: Em bé cất tiếng khóc chào đời giữa đống đổ nát sau trận động đất ở Venezuela

Giữa thảm họa động đất nghiêm trọng xảy ra tại Venezuela, một em bé đã chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt khi được bác sĩ đỡ sinh ngay giữa khu vực đổ nát sau khi người mẹ được giải cứu khỏi một tòa nhà sập.

Trong đêm 24/6, Venezuela hứng chịu liên tiếp hai trận động đất có độ lớn 7,1 và 7,5. Theo các báo cáo, trận động đất thứ hai là trận mạnh nhất xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này trong hơn một thế kỷ.

Ngày 25/6, bác sĩ María Fernanda Teran đã chia sẻ trên Instagram đoạn video ghi lại khoảnh khắc bà đỡ đẻ cho một sản phụ vừa được cứu khỏi tòa nhà bị phá hủy tại thành phố La Guaira, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất sau thảm họa.

Rất nhiều người đang cố gắng tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát (Ảnh: Getty Images)

Trong đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, bác sĩ Teran quỳ bên cạnh sản phụ khi người mẹ ôm đứa con sơ sinh đang cất tiếng khóc đầu đời giữa bóng tối, trước sự chứng kiến của nhiều người dân xung quanh.

Chia sẻ sau ca sinh đặc biệt này, bác sĩ Teran viết: "Đưa một em bé đến với thế giới khi mặt đất vẫn còn rung chuyển ở La Guaira, Venezuela là thử thách lớn nhất trong cuộc đời tôi."

Bác sĩ María Fernanda Teran

Được biết, sản phụ bắt đầu chuyển dạ ngay sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập tại La Guaira. Cả em bé và người mẹ đều an toàn, sức khỏe ổn định. Danh tính của người mẹ hiện vẫn chưa được công bố.

Trong khi đó, thảm họa động đất tại Venezuela tiếp tục ghi nhận những con số thương vong nghiêm trọng.

Giới chức Venezuela cho biết số người thiệt mạng được xác nhận sau hai trận động đất mạnh xảy ra ở khu vực tây bắc nước này vào tuần trước đã tăng lên 1.719 người, trong khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai đối với hàng nghìn người còn mất tích hoặc mắc kẹt dưới các đống đổ nát.

Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 29/6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez cho biết số người bị thương đã tăng lên 5.034 người, đồng thời 15.866 người hiện không còn nơi ở sau khi hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ liên tiếp tấn công khu vực này.

Nguồn: People, Al jazeera