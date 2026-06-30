Hơn 68.000 người vẫn mất tích ở Venezuela sau thảm họa động đất

(Ảnh: AP)

Hai trận động đất liên tiếp với cường độ 7,2 và 7,5 đã xảy ra ở Venezuela hôm 24/6, gây ra sự tàn phá trên diện rộng và khiến khoảng 1.500 người thiệt mạng, cùng hàng nghìn người khác bị thương.

Các đội cứu hộ khẩn cấp đã đến từ khắp nơi trên thế giới để hỗ trợ 30.000 chuyên gia Venezuela - những người đang dẫn đầu các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn, trong bối cảnh chính quyền nước này đang chạy đua để tìm kiếm những người sống sót.

(Ảnh: AP)

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết cho đến nay, đã có 24 quốc gia cung cấp hỗ trợ, gửi 521 tấn hàng tiếp tế, 86 đội chó nghiệp vụ và hơn 2.741 nhân viên tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ. Nhiều người dân địa phương cũng đã tự mình hành động, đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm người thân của họ.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lực lượng cứu hộ đang kéo người - bao gồm cả trẻ sơ sinh - ra khỏi các tòa nhà bị đổ sập. 72 giờ đầu tiên được cho là giai đoạn quan trọng nhất để công tác cứu hộ thành công. Giai đoạn này hiện đã trôi qua.

(Ảnh: AP)

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas hôm 28/6 cho biết rằng bà đã có cuộc điện đàm với Tổng thống lâm thời Rodríguez sau trận động đất.

"Tôi đã bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn của EU với người dân Venezuela và lời chia buồn sâu sắc nhất của chúng tôi tới gia đình những người bị mất người thân" - bà Kaja Kallas viết trong một bài đăng trên X - "EU đã huy động được 5 triệu Euro viện trợ khẩn cấp cho các cộng đồng bị ảnh hưởng".

(Ảnh: AP)

Ước tính sơ bộ từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc cho thấy thiệt hại vật chất trực tiếp do động đất gây ra cho Venezuela lên tới 6,7 tỷ USD.

Tại bang La Guaira - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất tại Venezuela sau thảm họa động đất kép, việc khôi phục các dịch vụ thiết yếu ghi nhận những tiến triển tích cực. Quyền Tổng thống Rodriguez cho biết điện đã được khôi phục tới khoảng 75% ở bang La Guaira, trong khi nguồn cung nước sạch đạt 68% và khoảng 90% hệ thống đường bộ đã hoạt động trở lại. Theo bà Rodriguez, việc khôi phục giao thông là điều kiện quan trọng để đẩy nhanh hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

(Ảnh: AP)

Chính phủ Venezuela đã thành lập một ủy ban đặc biệt để đánh giá mức độ an toàn của nhà ở, cầu đường và các công trình hạ tầng. Các tòa nhà sẽ được phân loại theo hệ thống cảnh báo bằng màu sắc nhằm xác định nơi người dân có thể quay trở lại sinh sống.

Dù đã qua "72 giờ vàng" sau động đất, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian. Ngày 28/6, hơn 30 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát.