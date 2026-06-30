'Batman' tự xử kẻ trộm xe máy gây tranh cãi tại Mexico

Theo truyền thông địa phương, từ ngày 12-19/6, có tổng cộng 5 người bị đánh đập rồi trói vào cột đèn bằng nhiều lớp băng keo. Trên trán các nạn nhân đều bị viết chữ "chuột" (rat) bằng tiếng Tây Ban Nha - cách gọi mang ý xúc phạm đối với kẻ trộm.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người còn bị kéo tụt quần, trong khi ở một vụ việc khác, 2 thanh niên bị trói chung vào một cột đèn.

Phía trên đầu các nạn nhân đều được treo biểu ngữ màu hồng ghi rõ hành vi bị cáo buộc, còn những chiếc xe máy được cho là tang vật bị đánh cắp cũng được dựng ngay tại hiện trường.

Người thực hiện các vụ việc hiện chưa được xác định danh tính nhưng được cộng đồng mạng đặt biệt danh là "Batman của Lagos de Moreno".

Văn phòng Công tố bang Jalisco xác nhận đã mở cuộc điều tra và nhấn mạnh rằng những người bị trói vẫn được xem là nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Sự việc đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng "Batman" đang thực thi công lý trong bối cảnh lực lượng chức năng phải tập trung đối phó với các băng đảng ma túy nguy hiểm.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lên án các hành động tự xử là biểu hiện của sự man rợ và phản ánh những bất cập trong hệ thống pháp luật cũng như xã hội Mexico.