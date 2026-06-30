"Tiếng kim loại cọ xát" vang lên sau khi tàu rời ga, điều xảy ra tiếp theo khiến hành khách bàng hoàng

Hành khách kể lại khoảnh khắc nghe tiếng động lạ sau khi tàu rời ga

Hành khách trên một chuyến tàu địa phương ở Nhật Bản đã trải qua phen thót tim vào sáng 29/6, khi một âm thanh bất thường vang lên chỉ ít phút sau lúc đoàn tàu rời ga.

Theo Kyodo News, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h10 sáng 29/6 (giờ địa phương) trên tuyến đường sắt Kintetsu Kyoto, Nhật Bản. Đoàn tàu địa phương gồm 4 toa khởi hành từ ga Kyoto đến ga Kashiharajingu-mae đã gặp sự cố tại đoạn đường cong cách ga Kyoto khoảng 200 m về phía tây.

Hành khách trên một chuyến tàu địa phương ở Nhật Bản đã trải qua phen thót tim vào sáng 29/6, khi một âm thanh bất thường vang lên chỉ ít phút sau lúc đoàn tàu rời ga. (Ảnh: NHK)

Theo Công ty Đường sắt Kintetsu, đoàn tàu chỉ vừa rời ga và đang tăng tốc thì bất ngờ xảy ra sự cố. Qua kiểm tra ban đầu, toa thứ hai và toa thứ ba bị trật khỏi đường ray. Trên tàu lúc đó có khoảng 30 hành khách cùng tổ lái.

May mắn, không có ai bị thương. Ngay sau sự cố, nhân viên đường sắt đã nhanh chóng hướng dẫn toàn bộ hành khách rời khỏi tàu bằng thang chuyên dụng rồi đi bộ dọc theo đường ray để trở lại ga Kyoto an toàn.

Theo The Japan Times, lái tàu cho biết ông cảm nhận đoàn tàu có dấu hiệu bất thường, giống như bị kéo từ phía sau nên lập tức cho tàu dừng khẩn cấp. Đoàn tàu mới di chuyển được khoảng hơn 100 m kể từ khi rời ga và vận tốc chỉ khoảng 20 km/h, yếu tố được cho là đã góp phần hạn chế hậu quả của vụ việc.

Đáng chú ý, đoàn tàu gặp nạn thuộc dòng tàu mới được Kintetsu đưa vào khai thác từ tháng 10/2024. Đơn vị vận hành cho biết các cuộc kiểm tra kỹ thuật trước khi tàu xuất phát không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Qua kiểm tra ban đầu, toa thứ hai và toa thứ ba bị trật khỏi đường ray. Trên tàu lúc đó có khoảng 30 hành khách cùng tổ lái. (Ảnh: JT)

Ủy ban Điều tra An toàn Giao thông Nhật Bản đã cử điều tra viên đến hiện trường để xác định nguyên nhân vụ trật bánh. Theo phía Kintetsu, khu vực xảy ra sự cố là nơi có hệ thống ghi (điểm chuyển hướng đường ray) - một trong những vị trí kỹ thuật phức tạp nhất trên tuyến đường sắt và sẽ là trọng tâm của quá trình điều tra.

Một nam sinh viên 18 tuổi sống tại thành phố Kizugawa, có mặt trên toa đầu tiên của đoàn tàu, kể lại với Kyodo News rằng ngay sau khi tàu bắt đầu tăng tốc, anh nghe thấy tiếng va chạm lớn giống như "kim loại cọ xát", rồi cảm nhận đoàn tàu như vừa leo lên một vật cản.

"Sau đó, nhân viên thông báo tàu sẽ được kiểm tra kỹ thuật. Chúng tôi được hướng dẫn rời tàu bằng thang rồi đi bộ trên đường ray trở lại nhà ga. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra và rất bất ngờ. Hy vọng nguyên nhân sẽ sớm được làm rõ", nam sinh chia sẻ.

Sự cố cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giao thông đường sắt trong khu vực. (Ảnh: JT)

Sự cố cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giao thông đường sắt trong khu vực. Đến khoảng 11h cùng ngày, tuyến Kintetsu giữa ga Kyoto và ga Kamitobaguchi vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Nhiều chuyến tàu kết nối Kyoto với tỉnh Nara buộc phải hủy hoặc điều chỉnh lịch trình.

Tại ga Kyoto, nhiều người tập trung trước cổng soát vé để hỏi thông tin từ nhân viên nhà ga. Một nữ sinh 19 tuổi cho biết cô sẽ không kịp giờ học vì tàu ngừng hoạt động, trong khi một nhân viên văn phòng 44 tuổi phải cân nhắc chuyển sang đi tàu điện ngầm để đến nơi làm việc.

Hiện nguyên nhân chính thức của vụ trật bánh vẫn đang được Ủy ban Điều tra An toàn Giao thông Nhật Bản phối hợp với Công ty Đường sắt Kintetsu tiếp tục làm rõ.