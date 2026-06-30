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Bị Ukraine đánh trúng 8 nhà máy lọc dầu lớn nhất, thị trường nhiên liệu Nga chao đảo

| | Tài chính quốc tế

Ukraine tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) đánh trúng 8 trong 10 nhà máy lọc dầu lớn nhất nước Nga.

RBC-Ukraine cho hay các nhà máy lọc dầu Nga bị UAV Ukraine đánh trúng gồm: Gazprom Neftekhim Salavat ở Bashkortostan; Kirishinefteorgsintez ở Leningrad; Lukoil-Volgogradneftepererabotka tại Volgograd; Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez ở Nizhny Novgorod; Lukoil-Permnefteorgsintez ở Perm; nhà máy lọc dầu Moscow; nhà máy lọc dầu Ryazan và Yaroslavlnefteorgsintez ở Yaroslavl.

Ukraine liên tiếp tập kích, thị trường nhiên liệu Nga chao đảo - Ảnh 1.

Khói đen bốc lên từ nhà máy nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu ở Tuapse – Nga hồi tháng 4. Ảnh: AP

Dữ liệu được trích dẫn từ Meduza khẳng định các nhà máy lọc dầu lớn ở khu vực phía Tây dãy Ural của Nga đều đã ít nhất 1 lần trở thành mục tiêu tập kích do Ukraine thực hiện.

Trong số này, các nhà máy ở Moscow và Yaroslavl bị UAV Ukraine tập kích nhiều lần kể từ đầu năm 2026. Thiệt hại đáng kể đã khiến một số doanh nghiệp phải giảm công suất, thậm chí dừng hoạt động hoàn toàn.

Tính đến cuối tháng 6, chỉ còn 2 trong số 10 cơ sở lọc dầu lớn nhất Nga chưa bị hư hại. Cả 2 đều nằm xa về phía Đông dãy Ural, gồm Công ty Hóa dầu Angarsk tại tỉnh Irkutsk và Nhà máy lọc dầu Omsk (công suất lớn nhất Nga).

Loạt vụ tập kích nhằm vào các nhà máy lọc dầu đã đẩy thị trường nhiên liệu Nga vào khủng hoảng. Giá xăng tại nước này ghi nhận tốc độ tăng nhanh nhất trong khoảng 20 năm.

Tình trạng thiếu nhiên liệu cũng khiến hàng chục khu vực của Nga phải áp dụng biện pháp hạn chế bán nhiên liệu. Trong số đó có Khu tự trị Khanty-Mansi, nơi khai thác khoảng 40% tổng sản lượng dầu của Nga.

Để ổn định thị trường nội địa, Moscow đã đề nghị Kazakhstan cung cấp 50.000 tấn xăng. Nhà chức trách Nga cũng chính thức cho phép nhập khẩu nhiên liệu.

Xung đột Nga – Ukraine kéo dài từ cuối tháng 2-2022 cho tới nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nga hạ gục "mục tiêu tối thượng số 1 Ukraine", Kiev ra lệnh sơ tán - Nước nắm 19 vạn quân tức tốc tìm đến ông Putin

Theo Hải Hưng

Người Lao động

Từ Khóa:
Ukraine

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