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Máy bay rơi, 11 người thiệt mạng

| | Tài chính quốc tế

Một vụ rơi máy bay xảy ra ngày 28/5 khiến toàn bộ 11 người trên khoang thiệt mạng. Giới chức đã phong tỏa hiện trường và mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sự việc được ghi nhận xảy ra vào ngày 28/5 ở sân bay gần thị trấn Tomblaine, đông bắc nước Pháp. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay rơi nhưng toàn bộ 11 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Giới chức địa phương cho biết lực lượng cứu hộ được điều động đến hiện trường ngay sau vụ việc và đang hỗ trợ tâm lý cho thân nhân các nạn nhân. Nhà chức trách cũng tiến hành thu thập lời khai của các nhân chứng để phục vụ điều tra.

Máy bay rơi, 11 người thiệt mạng- Ảnh 1.

Hiện trường vụ máy bay rơi

Truyền thông địa phương cho biết phi công điều khiển là người có nhiều kinh nghiệm, máy bay khi đó còn chở theo nhóm 5 khách nhảy dù và 5 hướng dẫn viên. Đài France 3 Grand Est dẫn nguồn tin tại hiện trường cho hay xác máy bay vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát nổ, khiến lực lượng chức năng phải phong tỏa khu vực để bảo đảm an toàn.

Hiện, văn phòng công tố, cảnh sát và cơ quan y tế Pháp đã tổ chức họp báo để cung cấp thêm thông tin và danh tính các nạn nhân. Giới chức địa phương đã mở cuộc điều tra để làm rõ sự cố, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục thu thập chứng cứ tại hiện trường và khuyến cáo người dân tránh xa khu vực cho đến khi công tác cứu hộ, khám nghiệm hoàn tất.

Tổng hợp

4 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp dầu tại Iraq

Theo Vân Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
rơi máy bay

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