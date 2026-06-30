"Tôi không thể thở" - Lời kêu cứu bi thương của người dân Pháp trước đợt nắng nóng kỷ lục

"Tôi không thể thở"

Sống trong một căn hộ nóng nực ở tầng bảy của một khu nhà ở bê tông phía nam Paris, Samira cho biết cô cảm thấy tuyệt vọng khi nước Pháp trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong tuần này. “Hôm qua tôi ngồi khóc, tôi nghĩ mình sắp chết” , người phụ nữ 35 tuổi, mẹ đơn thân và từng là quản lý tòa nhà nói.

Căn hộ của cô ở Ris-Orangis thuộc Essonne, giống như hàng triệu căn hộ khác ở Pháp, cách nhiệt kém và thiếu cửa chớp bên ngoài. “Ánh nắng chói chang chiếu vào cửa sổ cả ngày. Tôi không thể thở, cảm thấy chóng mặt, không khí ngột ngạt” , cô nói.

“Nhà tôi nóng như lò nướng, không thể chịu nổi. Tôi chỉ có thể dùng quạt trong thời gian ngắn vì sợ tốn tiền điện. Mỗi đêm tôi chỉ ngủ được hai tiếng. Tôi kiệt sức rồi. Ngày dài dằng dặc khi phải cố gắng bảo vệ con trai khỏi cái nóng. Và tôi biết nhiệt độ này sẽ chỉ càng tồi tệ hơn theo thời gian. Chính phủ chỉ hành động vào phút chót, chưa có biện pháp lâu dài để bảo vệ người dân.”

Từ lâu, Paris đã được coi là thủ đô có nguy cơ tử vong do nắng nóng cao nhất ở châu Âu.

Cậu con trai 10 tuổi của Samira, Issam, đang theo học tại một trong số 1.800 trường học ở Pháp đã phải đóng cửa vì nhiệt độ quá cao gây nguy hiểm.

“Lớp học của cháu ở tầng trên cùng nóng đến 40 độ,” Issam nói. “Trời quá nóng để học, nên chúng cháu chỉ chơi trò chơi.” Cậu ấy thường đi ngủ lúc 9 giờ tối nhưng gần đây thức đến nửa đêm vì chỉ có thể ra ngoài vào rất muộn hoặc rất sớm. Samira nói: “Tôi cảm thấy bị giam cầm, cả về thể chất lẫn tinh thần.”

Hơn 44 triệu người ở Pháp, trong tổng số 67 triệu dân, đã phải sống trong tình trạng cảnh báo đỏ cao nhất về nắng nóng trong tuần này, với nhiệt độ ban ngày vượt quá 40 độ C ở nhiều nơi và vẫn ở mức nóng nguy hiểm vào ban đêm.

Roland, 20 tuổi, một sinh viên đang thực tập công tác thanh niên, đã thức dậy lúc 7 giờ sáng để ăn sáng với bạn gái trên một chiếc ghế dài dưới bóng cây trước khi nhiệt độ tăng cao không thể ở ngoài trời. “Chúng tôi cố gắng đóng cửa chớp và ở trong căn hộ tối nhưng không có không khí,” anh nói. “Thật là chán nản. Chúng tôi chỉ dám mở cửa sổ vào giữa đêm. Chúng tôi không dùng quạt điện vì tốn quá nhiều tiền.”

Roland, 20 tuổi: “Chúng tôi chỉ dám mở cửa sổ vào giữa đêm.”

Vật lộn với nắng nóng

Nắng nóng cực độ đã dẫn đến ô nhiễm không khí gia tăng, số ca nhập viện tăng cao, trường học phải đóng cửa và nhiều chuyến tàu bị hủy. Bất chấp nắng nóng, mất điện kéo dài cho hàng nghìn hộ gia đình từ Brittany đến phía đông nam, khiến người dân không thể làm mát bằng quạt điện hoặc đóng rèm cửa điện. Hàng trăm nghìn gia cầm đã chết vì nắng nóng, làm quá tải các dịch vụ thu gom xác gia cầm.

Tác động của đợt nắng nóng đã trở nên nghiêm trọng hơn đáng kể do tỷ lệ lớn các tòa nhà và cơ sở hạ tầng của Pháp không được thiết kế để đối phó với nhiệt độ cao. Paris, một trong những thành phố đông dân nhất châu Âu, nổi tiếng với hệ thống nhà ở cách nhiệt kém, từ lâu đã được coi là thủ đô có nguy cơ tử vong do nắng nóng cao nhất trên lục địa. Chính phủ Pháp đã bị chỉ trích vì thiếu sự chuẩn bị và cắt giảm kinh phí cho các dự án nhằm thích ứng cơ sở hạ tầng với khủng hoảng khí hậu.

Một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Fondation pour le Logement (Quỹ Nhà ở) công bố tháng này cho thấy, một nửa số nhà ở Pháp không có đủ khả năng chống chọi với nhiệt độ cao, khiến người dân phải chịu đựng cái nóng nguy hiểm. Khoảng 66% người Pháp gặp khó khăn trong việc chịu đựng cái nóng trong nhà của họ.

Maïder Olivier, người đứng đầu bộ phận vận động chính sách khí hậu tại tổ chức phi chính phủ này, cho biết Pháp đang đối mặt với “vấn đề nghiêm trọng và ngày càng trầm trọng về nhà ở giữ nhiệt”. Bà cho biết sự gia tăng nhiệt độ về khí hậu ở Pháp đang ngày càng tăng cao, với các khu nhà ở ngoại ô thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các đợt nắng nóng.

Một nửa các hộ gia đình ở Pháp không có khả năng tự bảo vệ đầy đủ khỏi nhiệt độ cao.

Một nửa các hộ gia đình ở Pháp không có khả năng tự bảo vệ đầy đủ khỏi nhiệt độ cao

“Một trong những yếu tố làm trầm trọng thêm tình hình là các hộ gia đình không có khả năng thoát thân,” bà Olivier nói. Nhiều cư dân sống trong các khu nhà ở bê tông hóa cao độ thiếu không gian xanh xung quanh nhà, thường xuyên làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao mà không có máy lạnh, phải di chuyển trên những chuyến xe buýt đông đúc, nóng bức và không đủ khả năng, kinh phí đi nghỉ mát vào mùa hè.

"Tôi không đủ tiền mua quạt"

Tại Grigny , một trong những thị trấn nghèo nhất vùng Đại đô thị Paris, ông Aboubakar, 60 tuổi, người từng làm việc trong bếp khách sạn, đã khóc khi đứng dưới căn hộ tầng bốn của mình, nơi ông cảm thấy nhiệt độ bên trong có thể lên tới 40 độ C. “Tôi đang cảm thấy ngột ngạt,” ông nói. “Tôi không đủ tiền mua quạt. Căn hộ của tôi không có cửa chớp. Ban đêm tôi không ngủ được, nó nóng như lò nung vậy.”

Ông Aboubakar nói rằng đợt nắng nóng đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của ông kéo theo những vấn đề khác, như bệnh tật và tình trạng thiếu nhà ở, trở nên tồi tệ hơn nhiều trong cái nóng. “Tôi không thể ở trong căn hộ của mình suốt cả ngày nên tôi xuống ngồi dưới gốc cây” , ông nói.

Noah, 22 tuổi, đang trên đường tới nơi thực tập về truyền thông gần Grigny, sống giống như nhiều sinh viên khác trong một căn hộ nhỏ trên tầng cao nhất ở Paris, dưới mái kẽm cách nhiệt kém và không có cửa chớp.

"Trong nhà hoàn toàn ngột ngạt, chúng tôi không bao giờ ngủ được quá bốn tiếng. Ban công thì bé xíu nên chúng tôi đặt một chiếc bể bơi trẻ em lên đó rồi ngồi ngâm mình. Ngoài cách đó ra, chúng tôi còn biết làm gì nữa?", Noah nói.

Theo The Guardian