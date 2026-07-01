Kramatorsk rực lửa, Ukraine sơ tán quy mô lớn – Ông Putin tuyên bố nóng, kịch bản 30 vạn quân tiến công Kiev lộ diện?

Ukraine cưỡng chế sơ tán quy mô lớn ở Kramatorsk

Tại Kramatorsk, một chiến dịch sơ tán cưỡng chế quy mô lớn đang được tiến hành, trong khi bộ chỉ huy Ukraine điều một phần các đơn vị còn khả năng chiến đấu sang hướng Zaporizhzhia.

Chuyên gia quân sự Yevgeny Mikhailov đưa ra thông tin này trong cuộc trao đổi với trang aif.ru ngày 30/6.

Theo ông, tình hình của quân đội Ukraine tại cụm đô thị Sloviansk – Kramatorsk vẫn vô cùng khó khăn.

"Phía Ukraine hiểu rằng cả hai thành phố sẽ phải bị từ bỏ. Hiện một số đơn vị còn khả năng chiến đấu đang được điều từ đây sang hướng Zaporizhzhia, có thể nhằm chuẩn bị cho một hành động khiêu khích hoặc phản công nhất định. Tuy nhiên, hiện có một điều rõ ràng: Quân đội Nga đang tiến công trên tất cả các hướng" — vị chuyên gia cho hay.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: DW

Ông Mikhailov cũng cho rằng việc điều chuyển lực lượng cho thấy quân đội Ukraine đang tìm cách tái tổ chức đội hình. Tuy nhiên, theo ông, bộ chỉ huy Ukraine đã nhận thức được rằng họ khó có thể giữ được khu vực này.

Trước đó một ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đang tiếp tục tiến công thuận lợi trên hướng Sloviansk tại 15 khu vực của mặt trận cùng lúc. Theo ông, lực lượng Nga hiện chỉ còn cách Sloviansk khoảng 8–9 km.

Kramatorsk nằm cách Sloviansk khoảng 16 km và là một trong những khu vực phòng thủ trọng yếu của quân đội Ukraine.

Ông Putin tuyên bố nóng

Đáng lưu ý, những diễn biến quanh Sloviansk và Kramatorsk dường như chưa phải giới hạn mà Moscow đang tính đến. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Putin đã trực tiếp bác bỏ khả năng đóng băng chiến sự tại đường tiếp xúc hiện tại.

Trong cuộc phỏng vấn dài với nhà báo Pavel Zarubin, Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập đến tiến trình đàm phán, các tín hiệu từ Kiev và tình hình thực tế trên chiến trường.

Một trong những nội dung gây chú ý nhất là việc nhà lãnh đạo Nga bác bỏ phương án đóng băng xung đột theo đường tiếp xúc hiện nay – đề xuất mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang kêu gọi.

Theo tuyên bố của ông Putin, Moscow không chấp nhận một lệnh ngừng bắn tạm thời và cũng không đồng ý giới hạn hoạt động quân sự trong phạm vi "bốn vùng lãnh thổ". Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Kiev muốn sử dụng khoảng thời gian ngừng giao tranh để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực và củng cố lại lực lượng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: static

"Một đề xuất khác là giới hạn các hoạt động quân sự, xin chú ý, chỉ trong phạm vi bốn vùng lãnh thổ. Trong bối cảnh Lực lượng vũ trang Ukraine thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, họ dường như cho rằng điều đó có thể trở thành sự cứu rỗi. Tuy nhiên, cứu chính quyền Kiev không nằm trong kế hoạch của chúng tôi", ông Putin nói.

Tổng thống Nga đồng thời nhắc lại cuộc đột kích trước đây của Ukraine vào tỉnh Kursk, tuyên bố Kiev sẽ phải trả giá bằng việc mất thêm lãnh thổ.

Một tín hiệu đáng chú ý khác được ông Putin đưa ra liên quan đến tỉnh Sumy. Theo nhà lãnh đạo Nga, lực lượng Moscow hiện chỉ còn cách thành phố Sumy khoảng 10,5 km.

Ông Putin khẳng định Nga không đặt ra mục tiêu chính trị là kiểm soát toàn bộ tỉnh Sumy. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào diễn biến thực tế trên chiến trường, cũng như đánh giá của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Nga.

Tuyên bố này cho thấy phạm vi hoạt động quân sự trong tương lai sẽ không bị giới hạn bởi những đề xuất hiện tại của Kiev. Nếu bộ chỉ huy Nga cho rằng cần mở rộng vùng kiểm soát để tạo một vành đai an ninh hoặc ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới, chiến sự có thể tiếp tục lan sang những khu vực mới.

Kịch bản 30 vạn quân Nga tiến thẳng Kiev lộ diện?

Trong bối cảnh đó, giới phân tích bắt đầu chú ý đến một hướng nguy hiểm khác đối với Ukraine: biên giới phía bắc và tuyến đường từ Belarus tới Kiev. Hiện tại, chính quyền ông Zelensky được cho là đang tìm cách mở thêm một mặt trận nhằm buộc Nga phải phân tán lực lượng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo kế hoạch này có nguy cơ phản tác dụng nếu Belarus bị kéo trực tiếp vào cuộc xung đột.

Trung tướng về hưu Yevgeny Buzhinsky, cựu Phó cục trưởng Tổng cục Hợp tác quân sự quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga, nhận định trong trường hợp Belarus tham chiến, lực lượng Nga và Belarus sẽ có thêm điều kiện tấn công những mục tiêu tại miền tây Ukraine.

Đây là khu vực nằm xa nhiều trận địa tên lửa chủ yếu của Nga. Tuy nhiên, từ lãnh thổ Belarus, các hệ thống tên lửa có thể tiếp cận thuận lợi hơn với những tuyến hậu cần nối Ukraine với biên giới phía tây.

"Nga sẽ không ngồi yên và chờ bị tấn công" - ông Pyne nói (Ảnh minh họa. Nguồn: BI)

Theo ông Buzhinsky, một trong những nguy cơ lớn nhất đối với Kiev là các tổ hợp tên lửa Iskander được sử dụng để đánh vào cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt và những đường hầm xuyên qua dãy Carpathian.

Các tuyến đường này giữ vai trò quan trọng trong việc vận chuyển vũ khí, đạn dược và trang thiết bị từ khu vực biên giới phía tây vào sâu trong lãnh thổ Ukraine. Nếu đường hầm bị phá hủy hoặc phong tỏa, chuỗi tiếp vận cho quân đội Ukraine có thể bị gián đoạn nghiêm trọng.

Vị tướng Nga còn nhấn mạnh rằng từ lãnh thổ Belarus, lực lượng liên minh có tuyến đường ngắn nhất để tiến về phía Kiev.

Nguy cơ xuất hiện một mũi tiến công từ phía bắc sẽ buộc Ukraine phải điều một lượng lớn binh lực bảo vệ thủ đô và khu vực biên giới. Điều đó đồng nghĩa Kiev phải rút bớt lực lượng khỏi những chiến trường đang chịu sức ép tại phía đông và đông nam.

Không chỉ các chuyên gia Nga, một số nhà phân tích phương Tây cũng cảnh báo về hậu quả nếu Ukraine chủ động mở mặt trận thứ hai.

David Pyne, cựu sĩ quan tham mưu quân đội Mỹ, cho rằng nếu Kiev tấn công Belarus, quân đội Ukraine sẽ phải khẩn cấp rút nhiều đơn vị từ chiến trường phía đông nam để tăng cường cho hướng bắc.

Theo ông Pyne, việc phân tán lực lượng như vậy có thể tạo ra thời cơ để Nga triển khai một chiến dịch tiến công quy mô lớn. Ông đưa ra kịch bản từ 200.000 đến 300.000 binh sĩ Nga có thể được huy động tiến về hướng thủ đô Kiev, đặt Ukraine trước sức ép đặc biệt nghiêm trọng.

"Nga sẽ không ngồi yên và chờ bị tấn công. Đó là thông điệp rõ ràng nhất mà tôi rút ra từ bài phát biểu của Tổng thống Putin" - ông Pyne nói.

Trong bối cảnh ông Putin tuyên bố Nga không chấp nhận đóng băng chiến sự và sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định phạm vi tiến công, nguy cơ xuất hiện thêm một hướng chiến trường vẫn đang khiến Kiev phải đặc biệt đề phòng.