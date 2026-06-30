Latvia tung lá chắn mới sát biên giới Nga và Belarus

Đến cuối mùa Hè, Latvia dự kiến triển khai hệ thống chống UAV, còn gọi là "tường drone", trên toàn bộ tuyến biên giới với Nga và Belarus, nhằm tăng cường năng lực ứng phó các mối đe dọa từ trên không.

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs cho biết, trong tháng 7 và tháng 8, nước này sẽ hoàn tất việc triển khai giải pháp chống UAV trên toàn bộ biên giới với Nga và Belarus.

"Chúng tôi có một cam kết rõ ràng rằng trong tháng 7 và tháng 8 sẽ có giải pháp chống UAV dọc toàn bộ biên giới với Nga và Belarus. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không còn phải điều máy bay cất cánh mỗi khi xuất hiện nguy cơ từ UAV", ông Kulbergs nói.

Song song với việc triển khai các phương tiện kỹ thuật, Chính phủ Latvia cũng đã thông qua cơ chế bồi thường cho người dân nếu tài sản bị thiệt hại do UAV quân sự gây ra.

Theo quy định mới, các công ty bảo hiểm sẽ không tham gia chi trả. Toàn bộ khoản bồi thường sẽ do Nhà nước đảm nhận.

Bộ trưởng Tư pháp Latvia Edvards Smiltēns cho biết mức bồi thường sẽ lên tới 90% giá trị thiệt hại, đồng thời hai cơ quan chuyên trách đã được chỉ định để tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Trước đó, ngày 13/6, Thủ tướng Kulbergs cho biết một nhóm chuyên gia Ukraine có kinh nghiệm thực chiến sẽ sớm đến Latvia để đánh giá năng lực đánh chặn UAV của nước này.

Sau quá trình khảo sát, các chuyên gia sẽ đưa ra khuyến nghị nhằm hoàn thiện "tường drone", đồng thời chỉ ra những điểm dễ bị tổn thương trong hệ thống phòng thủ. Ông Kulbergs khi đó cũng đề cập tới một "giải pháp bí mật" đang được chuẩn bị để đối phó với các mối đe dọa từ UAV.