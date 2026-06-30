Thiệt hại khủng khiếp ở Venezuela sau trận động đất kép

Theo báo cáo dựa trên dữ liệu radar vệ tinh, các nhà nghiên cứu của NASA ước tính có khoảng 58.870 tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy do hai trận động đất liên tiếp xảy ra ở miền trung và bắc Venezuela. Báo cáo xác định tác động của các trận động đất bằng cách sử dụng radar từ vệ tinh Sentinel-1, do Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vận hành.

Đây là “đánh giá sơ bộ nhanh chóng” do các nhà nghiên cứu Corey Scher và Jamon Van Den Hoek từ Đại học Oregon thực hiện, phản ánh “những thay đổi đột ngột trên bề mặt phù hợp với thiệt hại”, nhưng dữ liệu chưa được xác thực trên thực địa và chỉ nên được xem như chỉ báo.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy sự tàn phá do động đất gây ra ở khu phố Altamira và Los Palos Grandes, Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Thiệt hại có thể thấy rõ ở khắp mọi nơi, từ những vết nứt trên mặt tiền đến những vết nứt lớn trên đường phố. Một số khu vực và tòa nhà vẫn đóng cửa không cho công chúng vào trong khi các cuộc đánh giá cần thiết đang được tiến hành.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết nhiều chuyên gia đang có mặt tại La Guaira, Miranda và Caracas để xác định xem các ngôi nhà có còn an toàn để ở hay không. Bà cũng xác nhận các quan chức đang “xây dựng các dự án” để xây nhà mới cho những người bị mất nhà cửa.

Tại Los Palos Grandes, một khu dân cư và thương mại thuộc đô thị Chacao ở phía đông Caracas cũng đang thu hút sự chú ý của nhiều người với nhiều tòa nhà bị sập. Khắp khu vực, thiệt hại đối với các tòa nhà có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dù chúng vẫn còn đứng vững, nhưng bị hư hại từ mức độ nhẹ đến nặng.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm trong tòa nhà bị hư hại. (Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo chính thức mới nhất từ chính phủ Venezuela, được Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez công bố hôm 29/6, có 855 tòa nhà bị hư hại kể từ khi hai trận động đất xảy ra, trong đó 189 tòa nhà bị sập.

Tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền Venezuela ghi nhận ít nhất 1.719 người thiệt mạng do động đất. Trong khi lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Các nhóm viện trợ quốc tế cũng đến Venezuela để hỗ trợ nỗ lực cứu trợ sau trận động đất chết người, trong đó có trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận ở nước này trong hơn một thế kỷ. Nhiều người dân bị mất nhà cửa không có nơi nào để đi sau thảm họa.

Kể từ trận động đất xảy ra hôm 24/6, Venezuela ghi nhận 609 dư chấn xảy ra sau đó.