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Ông Hun Sen nói về World Cup

| | Tài chính quốc tế

Ông Hun Sen kêu gọi người dân Campuchia hết sức cẩn trọng khi tham gia giao thông, cảnh báo rằng sự mệt mỏi do xem World Cup thâu đêm suốt sáng làm tăng đáng kể nguy cơ tai nạn.

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 30/6, Quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia Hun Sen đã nhận xét về tính chất khó đoán của World Cup 2026, lưu ý rằng môn thể thao này một lần nữa đã chứng minh rằng quả bóng rất tròn khi các đội bóng bị đánh giá yếu hơn đến từ Nam Mỹ (Paraguay) và Bắc Phi (Ma-rốc) đã loại được hai đội bóng mạnh giàu truyền thống của châu Âu (Đức và Hà Lan).

Ông Hun Sen nói về World Cup- Ảnh 1.

Quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia Hun Sen. Ảnh: AKP

Ông Hun Sen chỉ ra rằng giải đấu đang diễn ra tại châu Mỹ đã làm xáo trộn sinh hoạt thường nhật ở Campuchia, vì hầu hết các trận đấu đều được phát sóng vào lúc đêm khuya và rạng sáng.

“Trong suốt World Cup 2026, nhiều người làm việc buổi sáng cảm thấy thiếu năng lượng vì thức khuya xem bóng đá. Các trận đấu bắt đầu sau nửa đêm và kéo dài đến khoảng 10 giờ sáng”, ông Hun Sen viết.

Trong bối cảnh cả nước Campuchia đang sôi sục với bóng đá bất chấp chênh lệch múi giờ, ông Hun Sen đã cực lực kêu gọi những tài xế điều khiển các loại phương tiện đặt an toàn lên trên hết và tránh lái xe khi buồn ngủ.

Theo Duy Nguyễn

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
Campuchia, Hun Sen

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