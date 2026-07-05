Số lượng triệu phú tại Pháp tăng mạnh

Thông tin Pháp có thêm gần 35.000 triệu phú sau một năm được nêu trong Báo cáo Tài sản toàn cầu năm 2025 do Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) công bố.

Theo báo cáo, số triệu phú trên toàn thế giới tiếp tục lập mức cao kỷ lục, tăng thêm gần 1 triệu người so với năm trước đó. Để bảo đảm tính thống nhất khi so sánh giữa các quốc gia, UBS quy đổi toàn bộ tài sản sang USD và tính những cá nhân sở hữu khối tài sản trên 1 triệu USD. Mỹ tiếp tục là quốc gia ghi nhận mức tăng mạnh nhất về số triệu phú, với hơn 440.000 người mới, chiếm gần một nửa tổng số triệu phú tăng thêm trên toàn cầu.

Số triệu phú tại Pháp tăng gần 35.000 người trong vòng một năm tương đương với mức tăng 1,5%, ngang với mức tăng chung của thế giới. Kết quả này đạt được trong bối cảnh nền kinh tế Pháp chỉ tăng trưởng 0,9% trong năm 2025.

Một cửa hàng cao cấp của Gucci tại Paris, Pháp.

Bên cạnh sự gia tăng số triệu phú, nhóm tỷ phú trên thế giới cũng tiếp tục mở rộng nhanh chóng. Báo cáo thống kê có 3.302 tỷ phú trên toàn cầu, tăng 13% so với năm 2024. Tổng giá trị tài sản của nhóm này tăng 25%, cao hơn nhiều so với mức tăng 10,8% của tổng tài sản toàn cầu - mức cao nhất kể từ năm 2017.

Kết quả nêu trong báo cáo cho thấy số triệu phú không phản ánh hoàn toàn sức mạnh kinh tế hay mức sống bình quân của mỗi quốc gia. Những nước có tỷ lệ triệu phú cao nhất thường là các trung tâm tài chính hoặc áp dụng chính sách thuế thuận lợi.

Mỹ đứng thứ hai về tài sản bình quân nhưng chỉ xếp thứ 28 về tài sản trung vị, phản ánh mức độ bất bình đẳng cao. Trong khi đó, Pháp xếp thứ 14 về tài sản trung vị, cao hơn một bậc so với thứ hạng về tài sản bình quân. Điều này cho thấy dù bất bình đẳng gia tăng, Pháp vẫn là một trong những quốc gia có cơ chế phân phối lại thu nhập hiệu quả nhất ở châu Âu.

Thụy Sĩ tiếp tục đứng đầu thế giới với mức trung bình 910.382 USD/người nếu xét về tài sản bình quân trên mỗi người trưởng thành. Mỹ đứng thứ hai với 696.277 USD, tiếp theo là Luxembourg 654.732 USD. Pháp xếp thứ 15 với mức tài sản bình quân 341.359 USD/người, ngay sau Đức.























