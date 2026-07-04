Tình cảnh không thể tin nổi đang diễn ra ở Nga

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Nga đã trầm trọng đến mức một trong những quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện đang phải chuẩn bị nhập khẩu cả xăng máy bay.

Theo Reuters, Nga chuẩn bị tiếp nhận ít nhất 200.000 thùng nhiên liệu phản lực có nguồn gốc từ Nhật Bản thông qua một chuỗi trung gian phức tạp gồm các đại lý thương mại và hoạt động chuyển tải từ tàu sang tàu qua Hàn Quốc. Điều này cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào hệ thống lọc dầu của Nga.

Lô hàng dự kiến sẽ được bốc xếp từ Chiba, Nhật Bản trong nửa đầu tháng 7 trước khi hướng tới cảng Yeosu của Hàn Quốc để tiến hành chuyển tải giữa hai tàu. Từ đó, tàu dự kiến sẽ tiến thẳng tới Nga, mặc dù điểm đến cuối cùng vẫn chưa được tiết lộ.

Đối với một quốc gia mà cho đến gần đây vẫn còn xuất khẩu nhiên liệu hàng không, cục diện này là một thực tế khó có thể tin được.

Nga đã dành nhiều tháng để khẳng định rằng tình trạng khan hiếm nhiên liệu vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thế rồi, các biện pháp hạn chế mua xăng xuất hiện, kéo theo những đồn đoán về việc Nga có thể cấm xuất khẩu dầu diesel. Gần đây, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận rằng tình trạng thiếu hụt nhiên liệu đã trở nên nghiêm trọng và cần đến sự can thiệp trực tiếp của chính phủ.

Một trung tâm giám sát 24 giờ hiện đang theo dõi nguồn cung trên toàn quốc khi máy bay không người lái của Ukraine tiếp tục dập dồn tấn công vào các nhà máy lọc dầu, kho lưu trữ và hệ thống hậu cần nhiên liệu Nga.

Xăng máy bay đang trở thành một mặt hàng đặc biệt nhạy cảm. Nga đã cấm hầu hết các hoạt động xuất khẩu nhiên liệu phản lực cho đến hết tháng 11 nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước trong bối cảnh sản lượng suy giảm do các cuộc tấn công liên tiếp vào cơ sở hạ tầng lọc dầu.

Theo dữ liệu từ Kpler do Reuters trích dẫn, xuất khẩu nhiên liệu phản lực của Nga đã giảm xuống còn khoảng 13.000 thùng/ngày trong năm nay, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 30.000 thùng/ngày vào năm 2025.

Tình trạng khan hiếm này còn lan rộng ra ngoài phạm vi nước Nga. Các quốc gia láng giềng phụ thuộc lớn vào nhiên liệu của Nga đang bắt đầu thấm đòn. Hãng hàng không Uzbekistan Airways đã cắt giảm các chuyến bay đến Nga do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Kazakhstan đang nghiên cứu phương án nhập khẩu nhiên liệu từ Trung Quốc để ngăn chặn các đợt gián đoạn nguồn cung.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Theo Oilprice﻿