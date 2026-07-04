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Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn 'thành trì chiến lược' Konstantinovka

| | Tài chính quốc tế

Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Konstantinovka, thành trì chiến lược của Ukraine ở Donbass, trong khi Kiev chưa lên tiếng xác nhận về thông tin này.

Ngày 4/7, Nga tuyên bố binh sĩ nước này đã giành quyền kiểm soát thành phố Konstantinovka. Đây được coi là thành trì huyết mạch lâu năm của Ukraine tại khu vực Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) ở miền Đông.

“Tin tức quan trọng là Konstantinovka đã thất thủ. Thành phố hiện nằm trọn trong tầm kiểm soát” , phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Khi tới thăm căn cứ hậu cần trực thuộc Lực lượng Liên quân, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc kiểm soát Konstantinovka “có ý nghĩa chiến lược rất lớn”.

“Như tất cả chúng ta đều biết, thành phố này là một đầu mối giao thông quan trọng và là trung tâm công nghiệp lớn của vùng Donbas” , ông nói, đồng thời cho biết các lực lượng Nga đã kiểm soát 133 khu dân cư và hơn 3.000 km² lãnh thổ tại Donbas và Novorossiya kể từ đầu năm 2026.

Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn 'thành trì chiến lược' Konstantinovka- Ảnh 1.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm trung tâm chỉ huy quân đội. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trên Telegram đoạn video ghi lại hình ảnh ở Kostiantynivka, trong đó có cảnh binh sĩ Nga giương cờ tại nhiều khu vực trong thành phố.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn tới các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch kiểm soát thành phố, đồng thời đánh giá đây là “bước đầu tiên nhưng rất quan trọng trong quá trình kiểm soát cụm phòng thủ chiến lược Sloviansk-Kramatorsk của quân đội Ukraine”.

Ông Valery Gerasimov cho biết thêm quân đội Nga đang áp sát Lyman, thị trấn nằm cách đó khoảng 70 km về phía bắc. Theo ông, đây là địa điểm có ý nghĩa hậu cần và chiến lược quan trọng cho các bước tiến tiếp theo.

Đến nay, phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều quan chức nước này từng khẳng định đà tiến công của Nga tại miền Đông Ukraine đã chậm lại đáng kể kể từ đầu năm, đồng thời lực lượng Kiev đã giành lại được một số khu vực.

Ông Putin bác bỏ các tuyên bố trên, cho rằng đó là một “chiến dịch thông tin nhằm phô trương những thành công được cho là có thật” của Ukraine. Tháng trước, ông Zelensky đã gửi thư ngỏ đề nghị gặp trực tiếp ông Putin, song nhà lãnh đạo Nga từ chối lời đề nghị này.

Các nỗ lực do Mỹ làm trung gian nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình đã bị đình trệ trong thời gian xảy ra xung đột liên quan đến Iran. Tuy nhiên, cả Moskva và Kiev đều cho biết đang chờ chuyến thăm trong thời gian tới của hai nhà đàm phán cấp cao Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner.

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Theo Khánh Ly

VTCnews

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