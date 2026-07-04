Màn quảng bá quốc gia chưa từng có trong lịch sử World Cup: Cả thế giới phải tìm kiếm Cape Verde trên bản đồ

Trước World Cup 2026, Cape Verde là cái tên xa lạ với phần lớn người hâm mộ bóng đá thế giới. Quốc đảo chỉ hơn 500.000 dân ngoài khơi Tây Phi hầu như không xuất hiện trên bản đồ của những cường quốc bóng đá hay các điểm đến du lịch nổi tiếng. Thế nhưng chỉ sau vài trận đấu, mọi thứ đã thay đổi.

Đội bóng có biệt danh "Cá mập xanh" gây chấn động khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ở trận ra quân, rồi tiếp tục hòa Uruguay 2-2 để ghi những bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup. Hành trình cổ tích ấy chưa dừng lại khi Cape Verde bước vào vòng 1/16 gặp Argentina.

Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Đặc biệt, rạng sáng 4/7 (giờ Việt Nam), Lionel Messi mở tỷ số bằng một siêu phẩm, nhưng đại diện châu Phi bất ngờ đáp trả. Phút 59, Deroy Duarte ghi bàn gỡ hòa 1-1, khiến cầu trường tại Miami chết lặng và đẩy nhà đương kim vô địch vào hơn 30 phút cuối đầy căng thẳng.

Với dân số chỉ hơn nửa triệu người, Cape Verde đang viết nên một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất của World Cup 2026.

Một đội bóng làm thay đổi cách cả thế giới nhìn về một quốc gia

Hành trình kỳ diệu tại World Cup 2026 không chỉ khiến người hâm mộ ngả mũ trước đội bóng có biệt danh "Cá mập xanh", mà còn đưa tên tuổi của cả một quốc gia nhỏ bé xuất hiện dày đặc trên truyền thông quốc tế và các công cụ tìm kiếm.

Có lẽ chưa từng có chiến dịch quảng bá nào hiệu quả hơn việc một đội tuyển lần đầu dự World Cup liên tục thách thức những ông lớn của bóng đá thế giới. Chỉ trong ít tuần, Cape Verde từ một cái tên ít người biết đến đã trở thành quốc gia được cả thế giới nhắc đến, tò mò tìm hiểu và muốn khám phá.

Google ghi nhận các cụm từ như "Cape Verde nằm ở đâu?", "Phát âm Cape Verde như thế nào?" hay "Du lịch Cape Verde" đều trở thành Breakout Trends, tức lượng tìm kiếm tăng hơn 5.000% so với ba tháng trước khi World Cup khởi tranh.

Chỉ số tìm kiếm Cape Verde tăng vọt

Những con số ấy cho thấy điều mà không chiến dịch quảng bá nào dễ dàng làm được: chỉ sau vài trận đấu, một quốc gia nhỏ bé ngoài khơi Tây Phi đã khiến hàng triệu người trên khắp thế giới tò mò muốn biết họ là ai, đến từ đâu và có gì đặc biệt.

Chính thủ môn Josimar José Évora Dias, thường được biết đến với biệt danh Vozinha, của đội tuyển Cape Verde, cũng tin rằng World Cup sẽ thay đổi vị thế của quê hương mình khi nói: "Sau World Cup, mọi người sẽ biết Cape Verde." Trong khi đó, ngay từ thời điểm đội tuyển giành vé dự World Cup, Giám đốc Nghi lễ Nhà nước Cape Verde đã gọi đây là "khoảnh khắc mang tính bước ngoặt của quốc gia".

Biểu đồ Google Trends với đường tìm kiếm tăng vọt trong suốt thời gian diễn ra World Cup dường như đã chứng minh điều đó. Với Cape Verde, hành trình kỳ diệu trên sân cỏ không chỉ mang đến những kết quả ngoài mong đợi, mà còn trở thành màn quảng bá hình ảnh đất nước có lẽ là lớn nhất trong lịch sử quốc gia này.

Quốc gia tạo thành từ 10 hòn đảo

Cape Verde, hay còn gọi là Cabo Verde, là một quốc đảo gồm 10 hòn đảo nằm giữa Đại Tây Dương, trong đó có 9 đảo có người sinh sống.

Quốc gia này nằm cách bờ biển châu Phi khoảng 600 km, với quốc gia láng giềng gần nhất là Senegal.

Vào giữa thế kỷ 15, quần đảo được các nhà thám hiểm người Genoa và Bồ Đào Nha phát hiện. Thời điểm đó nơi đây chưa có người sinh sống. Đến năm 1464, người Bồ Đào Nha bắt đầu định cư tại thành phố cổ Cidade Velha, biến nơi này thành một điểm trung chuyển quan trọng trên tuyến hàng hải từ châu Phi và là trung tâm buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương.

Cape Verde giành độc lập khỏi Bồ Đào Nha vào năm 1975. Dân số hiện chỉ hơn 500.000 người, thuộc nhóm những quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại World Cup.

Thành phố lớn nhất là thủ đô Praia với khoảng hơn 180.000 cư dân. Đứng thứ hai là São Vicente với khoảng 88.000 người.

Theo Bộ Ngoại giao Australia, Cape Verde được xem là một trong những nền dân chủ ổn định nhất châu Phi. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào các ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch và đầu tư nước ngoài.

Một điểm đặc biệt là cộng đồng người Cape Verde ở nước ngoài rất đông đảo. Riêng tại Mỹ có khoảng 500.000 người gốc Cape Verde sinh sống, gần tương đương dân số trong nước. Đây cũng là lý do các trận đấu của đội tuyển tại bảng H World Cup 2026 nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ cộng đồng kiều dân.

"Viên ngọc ẩn" của Đại Tây Dương.

Ít người biết rằng, sau cái tên đang gây sốt tại World Cup 2026 là một quốc đảo được nhiều tạp chí du lịch đánh giá là "viên ngọc ẩn" của Đại Tây Dương.

Là quần đảo gồm 10 hòn đảo núi lửa, nằm cách bờ biển Tây Phi khoảng 600 km, mỗi hòn đảo của Cape Verde lại mang một cảnh quan khác nhau, từ những bãi biển cát trắng trải dài, đồi cát sa mạc, vách đá ven biển đến núi lửa vẫn còn hoạt động.

Trong đó, Sal và Boa Vista là hai hòn đảo nổi tiếng nhất với những bãi biển nước xanh, cát trắng và điều kiện lý tưởng để lướt ván diều, lặn biển hay nghỉ dưỡng. Santo Antão lại được ví như "thiên đường trekking" nhờ những dãy núi xanh, thung lũng sâu và các cung đường đi bộ ngoạn mục, trong khi đảo Fogo thu hút du khách bởi ngọn núi lửa Pico do Fogo cùng những vườn nho và cà phê được trồng trên nền đất núi lửa.

Bên cạnh thiên nhiên, Cape Verde còn nổi tiếng với nền văn hóa giao thoa giữa châu Phi và Bồ Đào Nha. Quốc gia này là quê hương của dòng nhạc morna, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Người đưa morna đến với thế giới là nữ danh ca huyền thoại Cesária Évora, được mệnh danh là "Nữ danh ca chân trần".

Cape Verde cũng sở hữu một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận là Cidade Velha, thành phố cổ đầu tiên do người châu Âu xây dựng ở vùng nhiệt đới và từng là trung tâm trung chuyển trên tuyến thương mại Đại Tây Dương.

Hành trình viết nên câu chuyện cổ tích taị World Cup 2026

Để góp mặt tại World Cup 2026, Cape Verde phải vượt qua vòng loại khu vực châu Phi đầy khắc nghiệt. Họ khởi đầu không mấy thuận lợi với trận hòa 0-0 trước Angola, sau đó thua đậm 1-4 trước Cameroon. Tuy nhiên, đội bóng đã vùng dậy mạnh mẽ khi thắng 7 trong 8 trận còn lại để vươn lên dẫn đầu bảng.

Kết quả này giúp Cape Verde vượt qua chính Cameroon, đội từng nhiều lần dự World Cup, để giành suất trực tiếp đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ảnh: AFP

Sau khi đội tuyển giành vé dự World Cup, ông José Maria Silva, Giám đốc Nghi lễ Nhà nước Cape Verde, gọi đây là một trong những cột mốc quan trọng nhất lịch sử đất nước.

Ông nói: "Ngày Độc lập và cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên năm 1991 là hai dấu mốc đã gắn kết dân tộc chúng tôi. Việc giành quyền tham dự World Cup có thể được xem là thời khắc mang tính bước ngoặt thứ ba của quốc gia."

Ở trận ra quân, đội bóng có biệt danh "Cá mập xanh" khiến giới chuyên môn sửng sốt khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0. Nhà đương kim vô địch châu Âu sở hữu hàng loạt ngôi sao như Pedri, Lamine Yamal hay Rodri và được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng vẫn bất lực trước đội bóng lần đầu dự World Cup.

Nhiều người cho rằng đó chỉ là một kết quả bất ngờ nhất thời. Tuy nhiên, Cape Verde tiếp tục khiến tất cả phải nhìn nhận lại khi hòa Uruguay 2-2 ở lượt trận thứ hai, đồng thời ghi những bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup của mình.Sau khi làm nên lịch sử với tấm vé đến World Cup 2026, đội bóng nhỏ bé đã vào vòng knock-out.

Dù phải dừng bước ở vòng 1/16, Cape Verde rời World Cup trong tư thế ngẩng cao đầu. Ngay ở lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội bóng đến từ quốc đảo hơn nửa triệu dân đã lần lượt cầm hòa Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia, rồi khiến Argentina phải chật vật suốt 120 phút mới giành được tấm vé đi tiếp.

Từ một đội tuyển bị xem là lót đường trước giải đấu, Cape Verde đã trở thành hiện tượng thú vị nhất World Cup 2026 và là minh chứng rằng trong bóng đá, những câu chuyện cổ tích vẫn luôn có chỗ đứng.