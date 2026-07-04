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Nga bất ngờ 'cầu cứu' nước đồng minh Mỹ

| | Tài chính quốc tế

Khủng hoảng nhiên liệu tại Nga đang trở nên nghiêm trọng đến mức một trong những cường quốc dầu mỏ lớn nhất thế giới phải chuẩn bị nhập khẩu nhiên liệu máy bay từ châu Á.

Theo các nguồn tin trong ngành được Reuters dẫn lại, lô hàng này dự kiến được bốc từ Chiba, Nhật Bản, trong nửa đầu tháng 7, sau đó chuyển tới cảng Yeosu của Hàn Quốc để thực hiện sang mạn từ tàu này sang tàu khác.

Từ đây, hàng sẽ tiếp tục hành trình tới Nga, dù điểm đến cuối cùng chưa được công bố. Diễn biến đó cho thấy Moscow đang phải vá những lỗ hổng nguồn cung ở bất cứ đâu có thể, sau nhiều tháng cố khẳng định rằng tình trạng thiếu nhiên liệu vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Việc phải tính tới nhập nhiên liệu phản lực từ nước ngoài là một bước đi khó với Nga, quốc gia cho đến không lâu trước đây vẫn còn xuất khẩu mặt hàng này. Nhưng những đòn tập kích liên tiếp bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa và hạ tầng logistics đã làm đảo lộn hệ thống cung ứng trong nước.

Reuters cho biết khoảng 1/4 trong tổng công suất lọc dầu khoảng 7 triệu thùng/ngày của Nga đã bị gián đoạn vì các cuộc tấn công, khiến tình trạng thiếu xăng dầu lan rộng trên khắp 11 múi giờ của nước này.

Trước áp lực đó, chính quyền Nga đã phải liên tiếp tung ra các biện pháp đối phó. Từ việc hạn chế mua xăng ở nhiều khu vực, cân nhắc cấm xuất khẩu diesel, cho tới việc Tổng thống Vladimir Putin cuối tuần trước công khai thừa nhận tình trạng khan hiếm nhiên liệu đã trở nên nghiêm trọng đến mức cần chính phủ can thiệp trực tiếp.

Moscow hiện đã lập một trung tâm giám sát 24/24 để theo dõi nguồn cung trên toàn quốc. Điều đó cho thấy khủng hoảng không còn là vấn đề cục bộ mà đã trở thành một bài toán điều hành cấp quốc gia.

Trong số các mặt hàng nhiên liệu, nhiên liệu máy bay đang trở thành một điểm nóng đặc biệt nhạy cảm. Nga đã cấm phần lớn hoạt động xuất khẩu nhiên liệu hàng không đến hết tháng 11 nhằm ưu tiên nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, sản lượng vẫn bị bóp nghẹt do các nhà máy lọc dầu liên tục bị tập kích.

Dữ liệu Kpler cho thấy xuất khẩu nhiên liệu phản lực của Nga trong năm nay chỉ còn khoảng 13.000 thùng/ngày, giảm mạnh so với khoảng 30.000 thùng/ngày của năm 2025. Nói cách khác, Nga không chỉ mất khả năng mở rộng xuất khẩu mà còn bắt đầu phải tính đến phương án nhập khẩu để bù đắp thiếu hụt nội địa.

Tác động của cuộc khủng hoảng cũng đang lan ra ngoài biên giới Nga. Một số nước láng giềng vốn phụ thuộc lớn vào nhiên liệu từ Nga đã bắt đầu cảm nhận sức ép.

Kyrgyzstan đã phải đề nghị các nước xung quanh hỗ trợ nguồn cung, trong bối cảnh nước này phụ thuộc hơn 90% xăng nhập khẩu từ Nga. Trước đó, truyền thông quốc tế cũng ghi nhận Uzbekistan Airways phải cắt giảm một số chuyến bay tới Nga vì thiếu nhiên liệu, còn Kazakhstan đang xem xét khả năng tăng nhập khẩu từ Trung Quốc để tránh nguy cơ đứt gãy thêm.

Trong khi đó, phía Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng các đòn đánh vào hạ tầng năng lượng Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng mỗi nhà máy lọc dầu bị vô hiệu hóa đều làm suy yếu khả năng tài trợ và duy trì chiến dịch quân sự của Moscow.

Điều này đồng nghĩa khủng hoảng nhiên liệu của Nga khó có thể sớm kết thúc, ngay cả khi nước này đang cố xoay xở bằng cách nhập xăng từ Ấn Độ, tăng nguồn từ Belarus và giờ tính tới cả nhiên liệu phản lực từ Nhật Bản qua Hàn Quốc.

Theo Reuters﻿

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Vu Lam

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
nhiên liệu, nga

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