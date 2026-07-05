Thu 1,2 tỷ USD từ tiền số - Ông Donald Trump nói gì?

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC tại Nhà Trắng ngày 2/7, ông Trump cho biết ông nhận thức được những khoản lợi nhuận mà gia đình có được từ thị trường tiền số. Theo ông, việc tham gia lĩnh vực này là hoàn toàn hợp pháp và phù hợp với mục tiêu đưa Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu về tiền mã hóa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WSJ.

"Tôi không điều hành công việc kinh doanh của gia đình", ông Trump nói, đồng thời cho biết việc quản lý Tổ chức Trump đã được giao cho các con trai. Tổng thống Mỹ khẳng định không có gì sai trái trong các hoạt động kinh doanh mà gia đình ông đang thực hiện.

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn các tài liệu từ Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ (OGE) cho biết các khoản đầu tư liên quan đến tiền số đã mang về cho ông Trump và gia đình ít nhất 1,2 tỷ USD trong năm 2025.

Theo bản kê khai tài chính thường niên được công bố ngày 30/6, ông Trump đã thu về hơn 500 triệu USD từ công ty World Liberty Financial thông qua việc phát hành các sản phẩm tiền số mới, bao gồm token quản trị. Đây là loại token cho phép người nắm giữ tham gia bỏ phiếu đối với một số quyết định của dự án.

Bên cạnh đó, CIC Digital LLC, một doanh nghiệp tiền điện tử khác có liên hệ với ông Trump, cũng ghi nhận hơn 635 triệu USD doanh thu từ việc phát hành đồng meme coin $TRUMP.

Meme coin là các loại tiền mã hóa được xây dựng dựa trên các hiện tượng văn hóa đại chúng, người nổi tiếng hoặc các trào lưu trên Internet. Khác với nhiều dự án blockchain có ứng dụng cụ thể, meme coin thường mang tính đầu cơ cao, biến động giá mạnh và chủ yếu được giao dịch dựa trên tâm lý thị trường.

Diễn biến giá Bitcoin. Nguồn: Trading View.

Trong khi đó, thị trường tiền số tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực. Dữ liệu từ TradingView cho thấy đến 9h ngày 4/7, Bitcoin được giao dịch quanh mức 62.146 USD, tăng 1,65% so với 24 giờ trước đó. Đáng chú ý, đà tăng diễn ra tương đối ổn định với biên độ dao động thấp, khiến nhiều nhà phân tích cho rằng thị trường có thể đang dần thoát khỏi giai đoạn biến động mạnh để bước vào chu kỳ phục hồi mới.



