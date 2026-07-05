Nga bắt đầu trả lương bằng đồng ruble kỹ thuật số

Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương liên bang Nga, bà Zulfiya Kakhrumanova, cho biết đã bắt đầu nhận lương bằng đồng ruble kỹ thuật số.

Tại Đại hội Tài chính Ngân hàng Nga ngày 2/7, bà Kakhrumanova cho biết, hiện có 30 ngân hàng, 3.500 cá nhân và khoảng 500 pháp nhân đang tham gia thử nghiệm đồng ruble kỹ thuật số. Bà cho biết, bà có thể dùng loại tiền đặc biệt này để thanh toán tại các cơ sở bán lẻ và dịch vụ tham gia chương trình thí điểm.

Người đứng đầu Ủy ban Thị trường Tài chính Duma Quốc gia ông Anatoly Aksakov – người đầu tiên nhận nhận lương bằng ruble kỹ thuật số tại Nga - giải thích, lương bằng ruble kỹ thuật số được chuyển vào một tài khoản đặc biệt được mở trên nền tảng của Ngân hàng Trung ương. Tài khoản đặc biệt này được thể hiện trong ứng dụng ngân hàng thông thường, nhưng tách biệt với các tài khoản khác của khách hàng.

Từ tài khoản Ngân hàng Trung ương có thể chuyển đồng ruble kỹ thuật số về tài khoản ngân hàng thông thường, rút từ máy ATM hoặc quầy thanh toán.

Nghị sĩ cho biết đã dùng ruble kỹ thuật số để ăn trưa tại một quán cà phê và quyên góp cho các quỹ từ thiện. Các quỹ và quán cà phê này đều có tài khoản trong hệ thống của Ngân hàng Trung ương.

Hiện tại, tất cả các giao dịch bằng đồng ruble kỹ thuật số đang được thực hiện như giai đoạn thử nghiệm trong một số lượng nhất định các cá nhân và pháp nhân, cũng như các ngân hàng.

Ông Aksakov khẳng định, việc thanh toán bằng đồng ruble kỹ thuật số sẽ được triển khai rộng rãi từ ngày 1/9 tới đây.

Thử nghiệm giao dịch bằng đổng ruble kỹ thuật số thực tế đã được khởi động vào ngày 15/8/2023. Trong suốt gần hai năm thí điểm, hơn 63.000 giao dịch đã được thực hiện bằng đồng tiền kỹ thuật số quốc gia.