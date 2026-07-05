Kế hoạch phát biểu mừng Quốc khánh Mỹ của Tổng thống Trump gặp trục trặc

Người dân tập trung tại khu quảng trường công viên National Mall phải sơ tán vì giông.

“Freedom 250 sẽ cập nhật thông tin về chương trình và thời điểm mở cửa trở lại”, bà Danielle Alvarez - người phát ngôn của Ban tổ chức Freedom 250, cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 4/7 (theo giờ Mỹ).

Bà Alvarez khuyến cáo mọi người tìm chỗ trú tại các bảo tàng và tòa nhà gần khu quảng trường công viên National Mall. Hệ thống tàu điện ngầm Washington cũng thông báo một số ga ngầm mở cửa để người dân tránh bão.

Ban đầu, Tổng thống Trump dự kiến phát biểu vào khoảng 22 giờ (giờ miền Đông nước Mỹ), nhưng chưa rõ kế hoạch này sẽ được điều chỉnh như thế nào. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông vẫn sẽ đọc bài phát biểu.

Khán giả sẽ phải kiểm tra an ninh một lần nữa, sau khi Cơ quan Mật vụ Mỹ thông báo đã tạm thời đóng các chốt kiểm soát. Trong lúc chờ đợi, đám đông tập trung tại toà nhà Ronald Reagan và Trung tâm Thương mại quốc tế, nơi có điều hoà để có thể tránh nóng.

Ở nhiều nơi khác, thời tiết cực đoan cũng khiến gây xáo trộn các hoạt động kỷ niệm. Các lễ hội tại Hartford (bang Connecticut), Harrisburg và Wilkes-Barre (bang Pennsylvania) bị hủy bỏ. Tại Boston, người dân được yêu cầu tạm thời tìm nơi trú ẩn trước khi chương trình hòa nhạc và bắn pháo hoa được nối lại. Trong khi đó, New York và Pittsburgh vẫn tổ chức bắn pháo hoa nhưng phải điều chỉnh thời gian để phù hợp với diễn biến thời tiết.

Trong nhiều tháng qua, nước Mỹ đã chuẩn bị cho cột mốc lịch sử này để người dân nhìn lại hành trình từ thuộc địa của đế quốc Anh trở thành siêu cường. Tuy nhiên, nhiều hoạt động được chuẩn bị công phu đã phải điều chỉnh hoặc hủy bỏ hoàn toàn, khi phần lớn khu vực Bờ Đông hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ nhiều nơi tiến sát hoặc vượt 38°C.

Tình trạng gián đoạn tại Washington đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau 19 giờ, các bảng thông báo tại triển lãm quốc gia Great American State Fair đã phát cảnh báo, yêu cầu người tham gia rời khỏi khu vực.

Khi thông báo sơ tán được phát qua hệ thống loa tại National Mall, các binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Một số màn biểu diễn của máy bay quân sự phải huỷ vì thời tiết.

Các màn bay biểu diễn của máy bay quân sự - nghi thức quen thuộc trong các lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ ở Washington những năm gần đây - cũng bị hủy.

Đám đông dồn về khu vực này từ nhiều giờ trước bài phát biểu dự kiến của Tổng thống Trump.

Tại Philadelphia - nơi được xem là cái nôi khai sinh nước Mỹ - tiếng pháo hoa vang lên từ giữa trưa, ở khu vực gần địa điểm Tuyên ngôn Độc lập vang lên. Hàng trăm du khách tập trung tại Hội trường Độc lập giữa thời tiết oi bức để chờ tham gia các hoạt động kỷ niệm, trùng với trận đấu vòng loại trực tiếp World Cup giữa Pháp và Paraguay trên sân vận động Philadelphia.

Khoảng 45 phút trước trận World Cup khác diễn ra tại Houston, một thông điệp chúc mừng Quốc khánh từ các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã được truyền tới sân vận động.

Tại New York, đoàn thuyền buồm lớn với cột buồm cao và những cánh buồm trắng diễu hành quanh Tượng Nữ thần Tự do rồi xuôi theo sông Hudson, tái hiện khung cảnh lễ kỷ niệm 200 năm lập quốc năm 1976.

43 con tàu được nối tiếp bằng màn trình diễn của máy bay ném bom tàng hình và đội bay biểu diễn Blue Angels của Hải quân Mỹ. Đội bay biểu diễn Patrouille de France của Không quân Pháp cũng bay qua cảng New York, để lại những dải khói đỏ, trắng và xanh giống màu quốc kỳ Mỹ.

Tại dinh thự Mount Vernon của Tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington, nhiều người tuyên thệ trung thành để chính thức trở thành công dân Mỹ. Họ đứng nhắm mắt, đặt tay lên ngực khi quốc ca vang lên.

Trong ngày 4/7, Tổng thống Trump đã điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và nhận lời chúc mừng nước Mỹ. Trước đó, Tổng thống Trump nhận được lời chúc từ Quốc vương Anh Charles III và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tuy nhiên, các hoạt động kỷ niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ tiếp tục đối mặt với sự chia rẽ sâu sắc. Những bất đồng kéo dài nhiều năm thể hiện trên nhiều phương diện, từ quan điểm chính trị, các chuẩn mực văn hóa đến các vấn đề về chủng tộc, giai cấp và nhập cư.