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Mỹ thách thức ưu thế của Nga tại Bắc Cực khi đóng 11 tàu phá băng trong 5 năm

| | Tài chính quốc tế

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã trao các hợp đồng đóng 6 tàu tuần tra phá băng lớp Arctic Security Cutter.

Theo báo cáo, 4 trong số các tàu này sẽ do công ty Bollinger Shipyards Lockport của Mỹ đóng, 2 tàu còn lại do công ty Rauma Marine Constructions của Phần Lan chế tạo. Mỹ sẵn sàng chi 3,3 tỷ USD cho dự án này.

"Chiếc tàu phá băng đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho khách hàng vào năm 2028 và toàn bộ loạt tàu sẽ hoàn thành vào năm 2031", bản tin của truyền thông Mỹ cho biết.

Cũng cần nhấn mạnh tính cả hợp đồng mua thêm 5 tàu nữa vào tháng 5, Mỹ dự kiến sẽ nhận được 11 tàu phá băng mới với tổng giá trị hơn 6,8 tỷ USD.

Một chi tiết đáng lưu ý là Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây thường xuyên tuyên bố kế hoạch bắt kịp Nga về số lượng tàu phá băng. Hiện Nga đang sở hữu 43 tàu loại này.

Việc thực hiện kế hoạch nói trên sẽ khá khó khăn đối với nhà lãnh đạo Mỹ, vì Nga cũng đang chế tạo thêm tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân, vốn rất cần thiết để hộ tống tàu thuyền đi qua Tuyến đường biển phía Bắc.

Thành công của Nga trong lĩnh vực này rõ ràng đang khiến Mỹ lo ngại. Quốc gia này đã nhiều lần tuyên bố Bắc Cực sẽ sớm trở thành đấu trường của một cuộc đối đầu mới giữa hai siêu cường.

Cần nói thêm, Vương quốc Anh hiện cũng đang công khai bày tỏ kế hoạch kiềm chế Nga ở Bắc Cực. Họ cũng đang lên kế hoạch chi mạnh tay để chế tạo các tàu phá băng thuộc nhiều loại khác nhau có khả năng hoạt động ở vùng biển phía Bắc.

Theo Reporter

Theo Bạch Dương

Giáo dục và Thời đại

Từ Khóa:
mỹ

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