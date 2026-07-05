Các nhà khoa học đã tính toán xong thời điểm trái đất “tận thế”, con số gấp 18 lần 44 năm trước

Theo nghiên cứu mới, sự sống trên Trái đất có thể tiếp tục tồn tại thêm 1,8 tỷ năm nữa. Con số này, dựa trên các mô hình khí hậu phức tạp, dài hơn nhiều so với dự đoán của nhiều nghiên cứu trước đây.

Càng ngày, mặt trời càng sáng và sản sinh nhiều năng lượng hơn 30% so với thời điểm hình thành hệ mặt trời cách đây 4,5 tỷ năm. Các nhà khoa học đã đặt ra câu hỏi rằng sự sống trên trái đất sẽ ra sao nếu mặt trời ngày càng toả nhiều nhiệt hơn.

Năm 1982, James Lovelock và các đồng nghiệp ước tính rằng “ngày tận thế” sẽ đến sau khoảng 100 triệu năm nữa. Các nghiên cứu sau này đã đẩy lùi thời hạn đó ngày một xa hơn con số ban đầu.

Trong nghiên cứu mới, được công bố ngày 28/5/2026 trên tạp chí JGR Atmospheres, các nhà nghiên cứu cho rằng sự sống thực vật có thể tiếp tục tồn tại khoảng 1,8 tỷ năm nữa, gấp 18 lần so với ước tính trước đây. Đó cũng là lúc các đại dương “bốc hơi” trong khoảng 2 tỷ năm nữa.

"Chúng tôi đang cố gắng chứng minh rằng sự sống trên trái đất - thảm thực vật phức tạp - có thể tồn tại lâu hơn trong tương lai so với những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra”, đồng tác giả nghiên cứu Jacob Haqq-Misra cho biết.

Sự sống trên trái đất dựa vào quá trình quang hợp. Đó là quá trình thực vật, tảo và một số vi khuẩn chuyển ánh sáng mặt trời thành năng lượng. Cơ chế này chuyển đổi CO2 và nước thành đường và oxy. Cây cối cần cả CO2 và ánh sáng mặt trời.

Nhưng ở một mức nhiệt nhất định, cơ chế quang hợp ở thực vật sẽ ngừng hoạt động. Cuối cùng, mặt trời sẽ làm trái đất nóng lên đến mức thực vật không còn khả năng quang hợp. Điều này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ chuỗi thức ăn và tất cả sự sống sẽ chấm dứt.

Trái đất đã duy trì nhiệt độ bề mặt khá dễ chịu trong phần lớn 4 tỷ năm qua vì nó có một bộ điều chỉnh nhiệt tự động bằng cách lưu trữ CO2 trong đá và giải phóng nó trong các vụ phun trào núi lửa.

Khi nhiệt độ tăng cao, hành tinh sẽ hút nhiều CO2 hơn từ khí quyển và lưu trữ nó trong đá dưới lòng đất. Điều này bù đắp cho sự nóng lên để giữ nhiệt độ ổn định nhưng có nghĩa là thực vật sẽ “chết đói” vì không còn CO2.

Nhà sinh vật học Andrew Rushby, người không tham gia vào nghiên cứu này, nói với Live Science rằng nghiên cứu đã cập nhật khái niệm về tuổi thọ của sinh quyển. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng các kết quả vẫn chỉ là "ước tính sơ bộ".

Ông nói rằng con người sẽ không thể đoán trước được khả năng thích nghi của trái đất, đặc biệt là trong thời gian hàng tỷ năm.

Theo Live Science