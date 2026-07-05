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Phó Tổng thống Mỹ chỉ ra điều ‘rất bất ổn’ trong chính trường Anh

| | Tài chính quốc tế

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance chỉ ra điều "rất bất ổn" trong chính trường Anh phản ánh những vấn đề sâu sắc của hệ thống chính trị.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho rằng việc Anh liên tục thay đổi Thủ tướng cho thấy hệ thống chính trị của nước này đang thất bại trong việc đáp ứng kỳ vọng của người dân, đồng thời cảnh báo cử tri Anh đang "tha thiết" mong muốn những thay đổi mang tính cơ cấu. 

Trong cuộc phỏng vấn với The Sunday Times, ông Vance nhận định vấn đề của Anh không nằm ở một cá nhân cụ thể mà phản ánh sự rối loạn sâu sắc của cả hệ thống chính trị.

Ông dẫn chứng việc nước Anh liên tiếp thay đổi các thủ tướng từ David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak đến Keir Starmer.

"Tôi thấy Anh đã có 6 Thủ tướng chỉ trong vài năm. Điều đó cho tôi thấy có điều gì đó rất bất ổn trong nền chính trị Anh và người dân thực sự đang khao khát những thay đổi mang tính cơ cấu đáng kể", ông Vance nói.

Ông cho rằng nước Anh "đã bị giới lãnh đạo làm thất vọng trong một thời gian dài" và "có thể làm được nhiều điều hơn những gì đang làm hiện nay".

Tháng trước, ông Keir Starmer thông báo sẽ từ chức Thủ tướng và lãnh đạo Công đảng sau chưa đầy 2 năm cầm quyền, sau cuộc nổi dậy ngay trong nội bộ đảng.

Thị trưởng vùng Đại Manchester Andy Burnham hiện được đánh giá là ứng viên sáng giá thay thế ông Starmer sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield.

Ông Vance cho biết không hiểu nhiều về cá nhân ông Burnham, nhưng khẳng định Mỹ sẽ hợp tác với bất kỳ ai lãnh đạo "một trong những đồng minh thân cận và quan trọng nhất" của Mỹ.

Những phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ được công bố đúng dịp kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ khỏi Anh, trong bối cảnh Mỹ nhiều tháng qua liên tục đưa ra những chỉ trích gay gắt nhằm vào Anh.

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông Starmer đã "thất bại nặng nề" trong các vấn đề nhập cư và năng lượng.

Đầu năm nay, ông Trump cũng nhận xét ông Starmer "không phải Winston Churchill", khi quan hệ giữa 2 bên xấu đi do Anh chần chừ trong việc ủng hộ cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Ông Vance cũng từng lên tiếng mạnh mẽ sau vụ thiếu niên người Anh Henry Nowak bị đâm tử vong hồi tháng trước. Ông cho rằng vụ việc sẽ không xảy ra nếu giới tinh hoa châu Âu "kiên quyết chống lại chính trị tự phủ nhận bản thân và làn sóng người di cư ồ ạt".

Đáp lại, Văn phòng Thủ tướng Anh cáo buộc các chính trị gia nước ngoài này đang tìm cách "can thiệp" vào nền dân chủ Anh và "kích động chia rẽ".

Phó Tổng thống Mỹ bác bỏ quan điểm cho rằng những lời chỉ trích của ông thể hiện sự thù địch với Anh.

Ông nhấn mạnh: "Những điều đó xuất phát từ tình yêu và sự ngưỡng mộ... dù đôi khi những gì chúng tôi nói có thể mang tính khiêu khích."

Ông Vance cũng từng đưa ra quan điểm tương tự tại Hội nghị An ninh Munich năm ngoái, khi cáo buộc các chính phủ châu Âu đã mở toang "cánh cửa" cho người di cư, đồng thời hạn chế quyền tự do ngôn luận và làm suy yếu các chuẩn mực dân chủ.

Theo RT

PV

giaoducthoidai.vn

Từ Khóa:
Anh

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