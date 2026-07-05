Iran phong tỏa 2 eo biển, không khác gì có vũ khí hạt nhân

Cựu Tổng thống và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trong chuyến thăm Cộng hòa Hồi giáo Iran ngày 4/7 đã tuyên bố Iran không cần phải cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân. Vì việc Quân đội Iran nắm quyền kiểm soát eo biển Hormuz cho phép Iran đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga đại diện cho chính quyền Nga tại lễ tang của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ngay từ những ngày đầu cuộc chiến tranh nhằm vào Iran.

Trong chuyến thăm, ông Medvedev đã tuyên bố Iran có những vũ khí riêng có thể dùng để áp đặt các điều khoản lên Mỹ, đó chính là eo biển Hormuz - huyết mạch hàng hải từ Vịnh Ba Tư ra Ấn Độ Dương và eo biển Bab el-Mandeb, nối thông Ấn Độ Dương với Biển Đỏ và Địa Trung Hải.

Theo ông Medvedev, Iran không cần phải theo đuổi vũ khí hạt nhân, mà chỉ cần duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb cũng đã cho phép Iran đàm phán bình đẳng với Mỹ và các đồng minh của họ.

Quyền kiểm soát các eo biển vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, sẽ là một cách đáp trả "không kém phần tàn phá" đối với bất kỳ mối đe dọa nào.

“Thay vì vũ khí hạt nhân, Iran đã phát hiện ra một loại vũ khí khác nguy hiểm không kém: Eo biển Hormuz. Chính quyền Iran cũng sở hữu một "vũ khí nhiệt hạch" khác là eo biển Bab el-Mandeb. Nếu các eo biển này bị phong tỏa, toàn bộ nguồn cung dầu và các hình thức vận tải khác sẽ bị đình trệ”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga một lần nữa nhấn mạnh.

Tuyên bố được cựu nguyên thủ Nga đưa ra trong bối cảnh các báo cáo của truyền thông Ả Rập cho biết, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể nối lại vào ngày 11/7 và một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự sẽ là quyền kiểm soát và bảo đảm an ninh đối với eo biển Hormuz.