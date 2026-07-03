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Ông Trump: Mỹ sẽ không phát động cuộc chiến chống Iran trong nhiều năm tới

| | Tài chính quốc tế

Hãng thông tấn Tass đưa tin, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã đạt được hầu hết mục tiêu đặt ra trong cuộc đàm phán với Iran.

Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn: “Và chúng tôi đang đàm phán. Tôi nghĩ họ sẽ đồng ý với bất cứ điều gì chúng tôi cần”. Đồng thời, ông Trump xác nhận sẽ không phát động cuộc chiến chống lại Iran trong nhiều năm tới.

“Chúng ta ở Afghanistan khoảng 10 năm. Chúng ta tham gia cuộc chiến ở Triều Tiên suốt thời gian dài. Tôi thậm chí không muốn nhắc đến Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Nhưng chúng ta đã tham gia rất, rất nhiều năm trong mọi cuộc chiến. Tôi đã ở Iran 4 tháng rồi. Tôi đã làm gì? Tôi đã đánh bại họ về mặt quân sự”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động cuộc xung đột chống lại Iran. Các thành phố lớn của Iran, bao gồm cả Tehran đều bị tấn công.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo lập tức tuyên bố thực hiện chiến dịch trả đũa quy mô lớn , tiến hành loạt cuộc tấn công nhằm vào Israel. Các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê-út cũng trở thành mục tiêu.

Đến giữa tháng 6, Washington và Tehran chính thức ký bản ghi nhớ kêu gọi chấm dứt ngay lập tức hành động thù địch trên tất cả mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon. Ngày 21 - 22/6, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về việc thực hiện bản ghi nhớ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock của Thụy Sĩ với sự trung gian của Doha và Islamabad.

Theo tuyên bố chung Pakistan và Qatar công bố sau vòng đàm phán đầu tiên, cuộc gặp có sự tham dự của đại diện Iran - Mỹ và diễn ra trong bầu không khí tích cực, mang tính xây dựng; đạt được những tiến bộ đáng khích lệ, bao gồm việc thiết lập nền tảng cho cuộc tham vấn kỹ thuật tiếp theo.

Hiện tại, máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã rời căn cứ RAF Fairford ở Anh ngày 1/7, khép lại đợt triển khai hỗ trợ chiến dịch quân sự chống Iran.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn đang tiếp tục cuộc đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, dù lệnh ngừng bắn đạt được từ ngày 8/4 vẫn nhiều lần bị thử thách bởi các vụ tấn công đáp trả lẫn nhau. Tuy nhiên, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, chưa xuất hiện thêm đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Iran.

Ông Trump cảnh báo Iran 'sẽ không còn tồn tại' nếu Mỹ tiếp tục ra tay

Theo Minh Minh

VTCnews

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