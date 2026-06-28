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Ông Trump cảnh báo Iran 'sẽ không còn tồn tại' nếu Mỹ tiếp tục ra tay

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Donald Trump đe dọa Iran khi tuyên bố Mỹ có thể buộc phải sử dụng thêm hành động quân sự nếu Tehran tiếp tục các cuộc tấn công.

Ngày 27/6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, và máy bay Mỹ thực hiện cuộc tấn công nhằm vào địa điểm cất giữ tên lửa cùng máy bay không người lái của Iran và trạm radar ven biển.

“Rất có thể họ sẽ không bao giờ học được bài học! Có thể sẽ đến lúc chúng ta không còn khả năng lý trí nữa và buộc phải dùng đến biện pháp quân sự để hoàn thành công việc mà chúng ta bắt đầu rất thành công”, ông Trump viết trên Truth Social.

Ông Trump cảnh báo Iran 'sẽ không còn tồn tại' nếu Mỹ tiếp tục ra tay- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo Iran “sẽ không còn tồn tại” nếu Washington sử dụng thêm hành động quân sự.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông tin quân đội nước này vừa tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Iran theo chỉ thị của Tổng thống "để đáp trả trực tiếp hành động gây hấn liên tục của Iran".

“Máy bay quân sự Mỹ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc, địa điểm phòng không, kho chứa máy bay không người lái và khả năng rải thủy lôi của Iran”, thông báo của CENTCOM có đoạn.

Cuộc tấn công bổ sung diễn ra sau vụ tấn công của Iran nhằm vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz. Sau đó, Mỹ phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran xung quanh eo biển Hormuz hôm 26/6.

“Sau cuộc tấn công của Mỹ nhằm đáp trả vụ tấn công của Iran vào tàu M/V Ever Lovely, Iran đã được trao cơ hội để tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên họ chọn không làm vậy khi phóng máy bay không người lái tấn công một chiều nhắm trúng tàu M/T Kiku sáng nay lúc 4h30”, tuyên bố của CENTCOM cho biết.

Các tàu thương mại vẫn đang hoạt động bình thường tại eo biển Hormuz .

Trong khi đó, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết Tổng thống Trump đã nói chuyện với ông qua điện thoại và cùng nhau thảo luận về khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel - Lebanon do Mỹ làm trung gian.

Giá dầu tăng vọt khi ông Trump lại đe dọa tấn công Iran, làm lu mờ đàm phán hoà bình

Theo Kông Anh/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
trump, ông Trump

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