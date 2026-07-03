Chủ tịch Fed gióng cảnh báo lạm phát vẫn quá cao, chưa phát tín hiệu về quyết định lãi suất cuối tháng

Phát biểu tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Sintra, Bồ Đào Nha, ông Warsh nói với phóng viên Sara Eisen của CNBC: “Tất cả chúng tôi đều có chung nhiệm vụ là đảm bảo ổn định giá cả. Đó có thể không phải là nhiệm vụ duy nhất, nhưng nếu có một điểm chung mà tôi nghe được trong vài ngày qua thì đó là sự cởi mở với những vấn đề như trí tuệ nhân tạo (AI), sự cởi mở với năng suất lao động. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều nhận thấy rằng giá cả vẫn đang ở mức quá cao".

Chủ tịch Fed cũng cho biết việc bổ nhiệm nhân sự cho 5 nhóm công tác mà ông công bố hồi tháng trước sẽ được thông báo vào tuần tới. Các nhóm này có nhiệm vụ rà soát và đánh giá nhiều chức năng hoạt động khác nhau của Fed.

“Tôi hy vọng trong vòng 9-12 tháng tới, chúng tôi sẽ ứng dụng các công nghệ mới để theo dõi những diễn biến của nền kinh tế theo thời gian thực. Điều đó sẽ giúp các ngân hàng trung ương đưa ra quyết định chính xác hơn”, ông Warsh nói.

Tham gia phiên thảo luận cùng ông Warsh còn có Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tiff Macklem.

Ngoài cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách của Fed cách đây hai tuần, đây là lần đầu tiên ông Warsh phát biểu công khai kể từ khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn giữ chức Chủ tịch Fed vào tháng 5.

Từ đầu năm đến nay, Fed vẫn giữ nguyên lãi suất khi các nhà hoạch định chính sách tiếp tục cân nhắc giữa áp lực lạm phát còn dai dẳng và các yếu tố khác của nền kinh tế trước khi đưa ra bước đi tiếp theo.

Theo CNBC