Pháp sư Trung Hoa ra tay trị nắng nóng, ông trời thấy cũng phải nể 3 phần

Giữa lúc nắng nóng đang thiêu đốt nhiều thành phố ở Trung Quốc, một khu chung cư ở Vân Thành, tỉnh Sơn Tây bất ngờ trở viral trên MXH với màn chống nóng nhìn qua cứ ngỡ hiệu ứng phim. Thay vì đóng kín cửa bật điều hòa hết công suất, cư dân ở đây lại được giải nhiệt theo cách độc lạ: từ tầng thượng các tòa nhà, một lớp sương nước dày được phun xuống như mưa, phủ mát cả khoảng sân, lối đi và không gian giữa các block chung cư.

Nhìn từ xa, khung cảnh chẳng khác nào cả khu nhà đang được "gọi mưa" giữa trời hè oi bức. Nhưng đằng sau hiệu ứng thị giác này lại là một giải pháp hạ nhiệt rất thực tế. Theo các thông tin được chia sẻ, hệ thống phun sương trên mái có thể giúp nhiệt độ khu vực giảm khoảng 5-8 độ C chỉ trong vài phút, đặc biệt khi nền nhiệt ngoài trời chạm ngưỡng gần 38 độ C.

Theo India Today, cơ chế phía sau dựa trên nguyên lý làm mát bay hơi. Hệ thống được lắp các đầu phun áp suất cao trên mái nhà, sau đó phun ra những hạt nước siêu nhỏ vào không khí. Khi các hạt sương này bốc hơi, chúng sẽ hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh, nhờ đó làm giảm nhiệt độ không khí và bề mặt bên dưới.

Hiểu đơn giản, nó hoạt động gần giống cách cơ thể con người tự làm mát khi đổ mồ hôi. Mồ hôi bốc hơi sẽ lấy đi nhiệt trên da, còn ở đây, màn sương li ti sẽ rút bớt cái nóng đang tích tụ giữa bê tông, mặt đường và không khí trong khu dân cư. Chính vì hạt sương cực nhỏ nên chúng bốc hơi rất nhanh, tạo cảm giác mát mà không biến cả khu chung cư thành một "trận mưa".

Lý do mô hình này gây chú ý không chỉ nằm ở hình ảnh lạ mắt mà còn vì nó chạm đúng vấn đề mà rất nhiều thành phố đang đau đầu: hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Ở các khu dân cư đông đúc, nhà cao tầng, mặt đường bê tông, kính và tường hấp thụ nhiệt suốt cả ngày khiến khu vực thành phố thường nóng hơn hẳn vùng ngoại ô. Càng vào đợt nắng cao điểm, những khoảng sân giữa các tòa nhà hay lối đi nội khu lại càng hầm hập như chảo lửa.

Lúc này, việc dùng hệ thống phun sương từ trên cao để hạ nhiệt cho không gian chung không chỉ làm dịu bớt bầu không khí mà còn giúp cư dân cảm thấy dễ chịu hơn khi đi lại trong khuôn viên, thay vì vừa bước ra khỏi sảnh đã có cảm giác như bị “quật” thẳng bởi luồng hơi nóng.

Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng kéo dài và gay gắt hơn. Với các khu dân cư cao tầng, đặc biệt là nơi mật độ dân số lớn, câu chuyện làm mát không còn là chuyện riêng của từng căn hộ mà đã trở thành bài toán của cả không gian sống.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng hoàn toàn yên tâm với kiểu “gọi mưa nhân tạo” này. Một số ý kiến lo ngại về lượng nước tiêu thụ, nhất là ở những khu vực có nguy cơ thiếu nước hoặc phải đối mặt với mùa hè khô hạn kéo dài. Tuy nhiên, những người ủng hộ cho rằng hệ thống này dùng các hạt sương siêu mịn nên lượng nước thực tế không quá lớn, bởi phần lớn đều bốc hơi gần như ngay lập tức thay vì chảy tràn xuống mặt đất. Đó là chưa kể so với việc làm mát bằng điều hòa ở quy mô lớn, hệ thống phun sương cũng được xem là tiết kiệm điện hơn vì chủ yếu vận hành bằng bơm, đường ống và đầu phun áp suất cao.