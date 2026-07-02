Thị trường lao động Mỹ chững lại, thị trường giảm mạnh cược Fed tăng lãi suất

Theo số liệu Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 2/7, nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo thêm 57.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 6 sau khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ. Con số này thấp hơn nhiều so với mức 129.000 việc làm của tháng 5 (đã điều chỉnh giảm) và thấp hơn dự báo 115.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp lại giảm xuống 4,2%, gần tương đương mức 4,1% cùng kỳ năm ngoái, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì trạng thái tương đối ổn định.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo là lĩnh vực giải trí và khách sạn mất tới 61.000 việc làm. Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ tốc độ tuyển dụng theo mùa chậm hơn thông thường.

Trước đó, một số tổ chức tài chính, trong đó có Goldman Sachs, từng kỳ vọng các hoạt động liên quan đến World Cup sẽ giúp thị trường lao động có thêm khoảng 40.000 việc làm mới.

Ngoài lĩnh vực này, hầu hết các nhóm ngành khác chỉ ghi nhận biến động nhỏ, phản ánh bức tranh tuyển dụng nhìn chung đang chững lại sau giai đoạn phục hồi mạnh.

Báo cáo việc làm ngay lập tức tác động tới thị trường tài chính. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng điểm, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ giảm khi nhà đầu tư hạ kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 3,5 điểm cơ bản xuống còn 4,13%.

Theo Seema Shah, chiến lược gia trưởng toàn cầu tại Principal Asset Management, tốc độ tạo việc làm chậm lại đã làm suy yếu nhận định rằng thị trường lao động Mỹ đang phục hồi mạnh trong những tháng gần đây.

Bà nhận định: "Tuy nhiên, điều quan trọng là báo cáo này cũng củng cố quan điểm Fed hiện chưa chịu nhiều áp lực phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ".

Những số liệu mới xuất hiện trong bối cảnh các quan chức Fed vẫn có quan điểm khá trái chiều về triển vọng kinh tế Mỹ. Phần lớn đánh giá tăng trưởng kinh tế vẫn tích cực, song vẫn thận trọng trước áp lực lạm phát kéo dài. Trong các tháng gần đây, lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động đã giảm bớt, nhưng báo cáo việc làm tháng 6 có thể khiến cơ quan này phải đánh giá lại tình hình.

Trong bài phát biểu ngày 1/7, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục mô tả thị trường lao động là "ổn định", đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của ngân hàng trung ương vẫn là đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%.

Lạm phát tại Mỹ đã duy trì trên mục tiêu này suốt 5 năm qua. Đợt tăng giá gần đây chịu tác động từ xung đột Iran, giá năng lượng leo thang cùng ảnh hưởng kéo dài của các biện pháp thuế quan.

Theo Thomas Simons, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Jefferies, báo cáo việc làm lần này nhìn chung không tạo áp lực buộc Fed phải thay đổi chính sách.

Sau khi báo cáo được công bố, thị trường gần như loại bỏ khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới đầu tư hiện chỉ còn duy trì kỳ vọng nhất định về khả năng lãi suất được điều chỉnh tăng vào tháng 10 nếu các dữ liệu lạm phát tiếp tục xấu đi.

Dù vậy, Chủ tịch Kevin Warsh nhiều lần khẳng định ông không muốn đưa ra "định hướng trước" về đường đi của lãi suất. Kể từ khi nhậm chức, ông liên tục nhấn mạnh Fed sẽ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu kinh tế mới thay vì cam kết trước bất kỳ lộ trình chính sách nào.

Ở một diễn biến khác, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 27/6 giảm nhẹ 1.000 đơn, xuống còn 215.000 đơn, thấp hơn dự báo 220.000 đơn của giới phân tích. Điều này cho thấy dù tốc độ tuyển dụng đang chậm lại, thị trường lao động Mỹ vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu sa thải trên diện rộng.

Theo CNBC﻿