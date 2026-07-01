Lý do thực sự dẫn đến các vấn đề của máy bay Tu-214 đã được tiết lộ

Nga đã phát hiện ra vấn đề chính trong việc sản xuất hàng loạt máy bay Tu-214. Sau hàng tỷ USD đầu tư, trở ngại chính lại nằm ở khâu tổ chức công việc.

"Mặc dù Nhà máy Hàng không Kazan (KAZ) đã trải qua quá trình hiện đại hóa quy mô lớn với khoản đầu tư trọng điểm vào dây chuyền lắp ráp, trở ngại chính để tăng sản lượng Tu-214 hiện nay không còn là tiền bạc hay thiết bị, vấn đề hiện nay nằm ở hệ thống quản lý và quy trình phê duyệt kéo dài", ấn phẩm News.ru cho biết.

Theo nguồn tin, nhà máy có tiềm năng tăng đáng kể để sản lượng. Điều này đòi hỏi phải có các cơ sở chuyên dụng, tuyển thêm chuyên gia để tổ chức sản xuất liên tục và triển khai hệ thống kiểm soát chất lượng hiện đại cùng hệ thống lập kế hoạch hiệu quả.

Tuy nhiên, việc thực hiện những thay đổi như vậy trong thực tế khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Nguồn tin này cho biết thêm, sáng kiến đang phải đối mặt với nhiều sự phê duyệt từ các tổ chức lớn.

"Nếu bất kỳ nhà quản lý nào tại Tupolev hay KAZ muốn làm điều tương tự, họ sẽ phải vật lộn để xin được sự chấp thuận từ Tập đoàn UAC và Rostec.

Chúng ta đang gặp vấn đề với những người sẵn sàng và có khả năng đưa ra những quyết định khó khăn. Và không còn cách nào khác - không còn giải pháp dễ dàng nào nữa", nguồn tin giấu tên cho biết.

Theo nhận xét, chính cấu trúc quản lý theo chiều dọc phức tạp hiện đang trở thành yếu tố cốt lõi hạn chế tốc độ phát triển của chương trình Tu-214.

Nga còn nhiều việc để đưa máy bay Tu-214 vào sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn.

Trong khi đó, các nỗ lực hiện đại hóa nhà máy vẫn đang tiếp tục. Một trung tâm cơ khí mới trang bị hơn 100 máy móc hiện đại đang được đưa vào hoạt động tại nhà máy. Ngoài ra, một số dây chuyền sản xuất đã được chuyển đổi sang hoạt động 24/7.

Hơn nữa, nhiều giai đoạn lắp ráp máy bay đã được đẩy nhanh đáng kể. Cụ thể, thời gian cần thiết để nối cánh với thân đã giảm xuống còn khoảng hai tuần, được coi là một cải tiến đáng kể so với trước đây.

Chính phủ Nga đang giám sát hiệu quả hoạt động của ngành công nghiệp hàng không Nga. Vào năm 2025, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã chỉ thị Giám đốc điều hành ngân hàng Sberbank - ông Herman Gref phân tích tình trạng hiện tại của ngành và đệ trình các đề xuất nhằm cải thiện mô hình quản lý.

Các chuyên gia lưu ý, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mua sắm thiết bị mới chỉ là một phần của nhiệm vụ. Yếu tố quan trọng không kém là tốc độ ra quyết định của ban quản lý, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian tăng sản lượng chế tạo hàng loạt máy bay chở khách nội địa.