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Lý do Nga đề xuất ngừng bắn tại cứ điểm chiến lược vừa giành được ở Donetsk

| | Tài chính quốc tế

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã đề xuất với Ukraine một lệnh ngừng bắn cục bộ tại Konstantinovka (thuộc Donetsk) vào ngày 6/7, để Mátxcơva có thể bàn giao thi thể các binh sĩ Ukraine hy sinh trong chiến đấu, nếu Kiev muốn.

Lý do Nga đề xuất ngừng bắn tại cứ điểm chiến lược vừa giành được ở Donetsk- Ảnh 1.

(Ảnh: Tass)

“Liên quan đến việc quân đội Nga giành được quyền kiểm soát thành phố, Mátxcơva sẵn sàng tiến hành một chiến dịch nhân đạo để bàn giao thi thể các binh sĩ Ukraine tử trận. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đề nghị phía Ukraine ngừng pháo kích thành phố Konstantinovka từ 12h trưa đến 18h ngày 6/7 (giờ Mátxcơva)", tuyên bố cho biết.

Mátxcơva lưu ý, phía Ukraine cần thông báo quyết định của mình cho quân đội Nga thông qua các kênh tình báo hiện có trước 12h trưa ngày 5/7 (giờ Mátxcơva).

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát Konstantinovka. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bác bỏ thông tin này.

DeepState, một nhóm các nhà phân tích quân sự Ukraine, trước đó lưu ý rằng lực lượng Nga đã tiến đến ngoại ô Konstantinovka và đang tiếp tục xâm nhập thành phố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Kostiantynivka.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hoan nghênh thiện chí "đến Nga để đàm phán" của ông Zelensky, và khẳng định Tổng thống Putin sẵn sàng gặp ông tại Mátxcơva.

Phát biểu ngày 4/7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố việc giành được Konstantinovka là một thành công rõ ràng của quân đội Nga, là một bước quan trọng hướng tới việc kiểm soát hoàn toàn Donbass và đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo ông, những lời lẽ sai sự thật của Kiev và các nhà tài trợ phương Tây về việc lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát Konstantinovka chỉ nhằm mục đích tự duy trì nguồn tài trợ cho cuộc chiến.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
nga, Ukraine

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