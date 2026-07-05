Lý do Nga đề xuất ngừng bắn tại cứ điểm chiến lược vừa giành được ở Donetsk

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“Liên quan đến việc quân đội Nga giành được quyền kiểm soát thành phố, Mátxcơva sẵn sàng tiến hành một chiến dịch nhân đạo để bàn giao thi thể các binh sĩ Ukraine tử trận. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đề nghị phía Ukraine ngừng pháo kích thành phố Konstantinovka từ 12h trưa đến 18h ngày 6/7 (giờ Mátxcơva)", tuyên bố cho biết.

Mátxcơva lưu ý, phía Ukraine cần thông báo quyết định của mình cho quân đội Nga thông qua các kênh tình báo hiện có trước 12h trưa ngày 5/7 (giờ Mátxcơva).

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát Konstantinovka. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bác bỏ thông tin này.

DeepState, một nhóm các nhà phân tích quân sự Ukraine, trước đó lưu ý rằng lực lượng Nga đã tiến đến ngoại ô Konstantinovka và đang tiếp tục xâm nhập thành phố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Kostiantynivka.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hoan nghênh thiện chí "đến Nga để đàm phán" của ông Zelensky, và khẳng định Tổng thống Putin sẵn sàng gặp ông tại Mátxcơva.