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Nga sắp biến khoa học viễn tưởng thành sự thật, chạy đua khai thác kho báu triệu tỷ đô trên trời sau vài năm tới

| | Tài chính quốc tế

Nga sắp biến khoa học viễn tưởng thành sự thật, chạy đua khai thác kho báu triệu tỷ đô trên trời sau vài năm tới

Theo ước tính của các nhà nghiên cứu Nga, một tiểu hành tinh đường kính 1 km quay quanh mặt trăng có thể chứa các kim loại, nguyên tố đất hiếm và bạch kim trị giá 1 triệu tỷ USD.

Việc khai thác kim loại và các nguyên tố đất hiếm trên Mặt Trăng có thể khả thi về mặt thương mại trong vòng 20 năm tới. Đây là nhận định của Sergey Yazev, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Vật lý Mặt Trời - Trái Đất thuộc Chi nhánh Siberia của Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Nhà khoa học nhắc lại rằng, theo ước tính của các nhà nghiên cứu Nga, một tiểu hành tinh đường kính 1 km quay quanh Mặt Trăng có thể chứa các kim loại, nguyên tố đất hiếm và các nguyên tố nhóm bạch kim trị giá khoảng 1 triệu tỷ USD.

"Khai thác khoáng sản trên mặt trăng ngày nay dường như chỉ là chuyện viễn tưởng, nhưng điều đó có thể trở nên khả thi về mặt thương mại chỉ trong vài thập kỷ nữa. Không phải ngẫu nhiên mà số lượng các công ty khởi nghiệp liên quan đến các sứ mệnh lên mặt trăng tăng nhanh trên toàn thế giới, cũng như tổng đầu tư toàn cầu vào không gian. Điều quan trọng là chúng ta không được tụt hậu so với các đối thủ tiềm năng. Nền kinh tế tương lai sẽ không phụ thuộc vào dầu khí, mà phụ thuộc vào khả năng hoạt động trong không gian”, ông Yazev nói.

Theo dự thảo nghị định do Roscosmos đề xuất, việc thăm dò và phát triển tài nguyên trên mặt trăng và các tiểu hành tinh có thể trở thành một trong những dự án trọng điểm của Nga sau năm 2036.

Trong số các dự án chính đến năm 2036, Roscosmos đề xuất việc thăm dò mặt trăng bằng tàu vũ trụ tự động, vận chuyển mẫu đất mặt trăng về trái đất, và xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên mặt trăng để cung cấp năng lượng cho cơ sở hạ tầng trên bề mặt mặt trăng. Ngoài ra, theo dự thảo, Roscosmos có kế hoạch đến năm 2036 sẽ phát triển các phương tiện phóng mới.

Mục tiêu của Nga là tập trung nguồn lực vào lĩnh vực và dự án trọng điểm để đảm bảo vị thế dẫn đầu về công nghệ, chủ quyền công nghệ, an ninh, hiệu quả kinh tế và sự phát triển lâu dài của Liên bang Nga. Trong đó, việc thăm dò, khai thác tài nguyên trên mặt trăng và các tiểu hành tinh sẽ là mục tiêu hàng đầu.

Theo TASS

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Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
nga, khoa học

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