Trồng 66 tỷ cây ngoài sa mạc, Trung Quốc phát hiện biến đổi bất thường: Tham vọng Vạn Lý Trường Thành xanh sắp về đích?

Các nhà khoa học cho rằng điều này có thể là do cây trồng trong khu vực tái tạo phản ứng mạnh mẽ hơn với sự gia tăng CO2 trong khí quyển.

Trung Quốc đã trồng 66 tỷ cây kể từ năm 1978 và có kế hoạch trồng thêm 34 tỷ cây nữa vào giữa thế kỷ này. Đây là một phần của Vạn Lý Trường Thành xanh, nhằm ngăn sa mạc hoá từ Gobi và Taklamakan.

Tác giả chính của nghiên cứu Yuhang Luo cho biết những khu rừng mới này hấp thụ một lượng lớn CO2, nhưng vẫn chưa rõ chính xác chúng khác với rừng tự nhiên như thế nào.

Nhà sinh thái học Luo và các cộng sự đã nghiên cứu xem sự khác biệt giữa rừng tự nhiên và rừng trồng, bao gồm đa dạng loài, mật độ cây và tuổi cây, có thể ảnh hưởng như thế nào đến phản ứng của rừng đối với sự gia tăng CO2 và biến đổi khí hậu.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu vệ tinh để theo dõi chỉ số diện tích lá, một thước đo mật độ tán cây và là yếu tố chính thúc đẩy sự hấp thụ CO2, từ đó xác định tốc độ tăng trưởng của các loại rừng khác nhau. Cuối cùng, các nhà khoa học phát hiện ra rừng trồng tăng diện tích lá nhanh hơn 66% so với rừng tự nhiên.

Sự khác biệt nằm ở rừng trồng có nhiều cây non hơn rừng tự nhiên. Cây non phát triển nhanh hơn những cây già, tán xoè rộng hấp thụ nhiều carbon hơn.

Ngoài ra, các khu rừng trồng thường có các loài cây phát triển nhanh như bạch đàn, dương liễu. Con người loại bỏ thực vật cạnh tranh và thậm chí bón phân cho chúng. Điều đó khiến những loài cây này không phải cạnh tranh nước, ánh sáng và chất dinh dưỡng.

Sự khác biệt này đạt đỉnh điểm ở các khu rừng trồng khi cây khoảng 30 đến 40 tuổi sau đó giảm dần. Ngược lại, rừng tự nhiên phát triển chậm hơn nhưng ổn định, do đó có lợi thế về lâu dài.

Luo hy vọng những phát hiện này sẽ giúp định hướng các nỗ lực trồng rừng, đảm bảo thu được lợi ích tối đa từ việc trồng rừng mới để giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Theo Live Science