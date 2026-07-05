1 triệu nhà đầu tư mua memecoin của Tổng thống Donald Trump lỗ gần 4 tỷ USD, có người 'bốc hơi' nửa tài khoản

Tính đến cuối tháng 6, gần 1 triệu người mua đồng memecoin của Tổng thống Donald Trump đã rơi vào cảnh thua lỗ nghiêm trọng, theo báo cáo từ công ty phân tích dữ liệu Nansen. Tổng thiệt hại lên tới 3,81 tỷ USD.

Đánh giá của công ty phân tích này được đưa ra ngay sau khi ông Trump đặt bút ký vào bản công bố tài chính thường niên. Tài liệu vạch trần việc ông đã đút túi khoản lợi nhuận kếch xù 636 triệu USD từ chính canh bạc crypto nói trên - một phần trong tổng số ít nhất 2,2 tỷ USD thu về từ tất cả các hoạt động kinh doanh năm 2025.

Thực tế, tỷ lệ chiến thắng ngay từ đầu đã hoàn toàn nghiêng về phía Tổng thống. Ông Trump luôn đút túi lợi nhuận bất kể giá của đồng memecoin này lên hay xuống bởi thu được tiền bản quyền bất cứ khi có ai đó giao dịch các token này.

Từ một người từng hoài nghi tiền số, ông Trump đã nhanh chóng bắt sóng cơ hội hái ra tiền vào năm 2024, ngay trong giai đoạn vận động tranh cử. Ông cùng các con trai đã thành lập một startup crypto mang tên World Liberty Financial, và ngay sau đó bắt đầu mở bán đồng coin mang mã $WLFI - tài sản hiện cũng đang chứng kiến mức sụt giảm thê thảm.

Ba ngày trước lễ nhậm chức, ông Trump tiếp tục trình làng một dự án đầu tư thứ hai đóng mác thương hiệu cá nhân - đồng memecoin $TRUMP. Đây là một loại tiền tệ mang tính trào lưu và gần như không có bất kỳ giá trị ứng dụng thực tế nào.

“Đã đến lúc ăn mừng cho tất cả những gì chúng ta đại diện: CHIẾN THẮNG!” ông Trump viết trên mạng xã hội. “Hãy tham gia vào cộng đồng Trump vô cùng đặc biệt của tôi. HÃY SỞ HỮU ĐỒNG $TRUMP NGAY BÂY GIỜ!” Thế nhưng, đây hóa ra lại là một lời khuyên tai hại.

Những khoản lỗ khổng lồ﻿

Hầu hết các giao dịch tiền số đều hiển thị công khai và được ghi nhận trên một cuốn sổ cái kỹ thuật số gọi là blockchain. Điều này cho phép các nhà phân tích theo dấu dòng tiền mua coin từ các tài khoản cá nhân, hay còn gọi là các ví điện tử. Dữ liệu của Nansen chỉ ra rằng, tính đến cuối tháng 6, có tới 988.905 tài khoản mua đồng memecoin $TRUMP đang chịu thua lỗ, tương đương với tỷ lệ cứ 3 người mua thì có 2 người đu đỉnh.

Tổng kết lại, gần 1 triệu ví điện tử này đã bốc hơi tổng cộng 3,81 tỷ USD, bao gồm cả những người vẫn đang cố thủ giữ coin và chịu lỗ trên giấy tờ. Tính đến ngày thứ Sáu vừa qua, đồng coin này được giao dịch ở mức giá vỏn vẹn 1,76 USD, bốc hơi tới 97% giá trị so với mức đỉnh lịch sử 75,35 USD.

Nicholas Pinto nằm trong số những nạn nhân của đợt lao dốc này. Là một nhà giao dịch crypto chuyên nghiệp và từng bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2024, ông Pinto cho biết mình đã rót khoảng 500.000 USD vào đồng $TRUMP, và hiện tại đã mất trắng một nửa số vốn đó.

“Ông ấy đang tận dụng triệt để quyền lực của một Tổng thống để tung ra các loại tiền tệ, ngay vào thời điểm ông ấy có được uy tín tối cao trong mắt công chúng,” ông Pinto cay đắng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. “Điều này thật khó tin. Nó gần như là một cú lừa hợp pháp.”

Tuần qua, Nhà Trắng đã kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng ông Trump đang trục lợi trên xương máu của những người ủng hộ mình. Kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng, ông Trump và các quan chức được bổ nhiệm đã mạnh tay cắt giảm các quy chế giám sát đối với ngành công nghiệp này, bao gồm cả các chính sách nới lỏng quản lý memecoin.

“Tổng thống Trump tự hào đã biến Mỹ thành thủ đô crypto của thế giới,” Anna Kelly, người phát ngôn Nhà Trắng, khẳng định trong một tuyên bố gửi tới tờ The New York Times sau khi báo cáo thường niên của ông Trump được công khai vào thứ Ba. “Mọi hành động của Tổng thống Trump và chính quyền của ông đều được thực hiện vì lợi ích tối cao của người dân Mỹ.”

Trong khi đại diện của dự án memecoin $TRUMP giữ im lặng trước các yêu cầu bình luận, David Wachsman, phát ngôn viên của World Liberty, lại đổ lỗi cho sự sụt giảm thê thảm của đồng $WLFI do các điều kiện bất lợi của thị trường chung - yếu tố đã kéo sập giá của Bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác.

“Không ai có thể thao túng được thị trường”, ông lập luận.

Kẻ ăn không hết, người lần không ra

Ông Trump không phải là người duy nhất thắng đậm từ đồng xu $TRUMP. Sau khi ra mắt, giá của nó đã tăng vọt từ mức dưới 1 USD lên hơn 70 USD, mở ra một cửa sổ cơ hội cho các nhà giao dịch đầu cơ tích trữ để rút ra những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Những cá mập này, thường sử dụng các phần mềm thuật toán tự động để mua vét tiền kỹ thuật số, thừa hiểu rằng memecoin thường có xu hướng tăng vọt theo đồ thị thẳng đứng rồi sau đó cắm đầu lao dốc, ngay khi những người gom hàng sớm xả kho chốt lời.

Báo cáo của Nansen chỉ ra rằng có chưa đầy 500.000 ví điện tử ghi nhận lợi nhuận từ đồng $TRUMP, với tổng số tiền thu về là 4 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này phản ánh một thực tế là chỉ có một số lượng nhỏ các nhà đầu tư F0 đời đầu có được những khoản lãi khổng lồ, trong khi đại đa số các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải gánh chịu toàn bộ tổn thất.

Đồng memecoin này thực chất chỉ là một trong số nhiều dự án crypto đang đều đặn bơm tiền vào tài khoản của ông Trump và các đồng minh.

Theo bản công bố tài chính, tổng lợi nhuận của ông Trump từ World Liberty đã chạm mốc 799 triệu USD vào năm ngoái, bao gồm hàng trăm triệu USD đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - quốc gia đã âm thầm ra tay mua lại gần một nửa công ty vào đầu năm 2025. Một pháp nhân kinh doanh của ông Trump cũng nghiễm nhiên đút túi 75% doanh thu từ các đợt mở bán $WLFI.

Các khoản lỗ từ đồng coin của World Liberty có phần phức tạp hơn để theo dấu. Ban đầu, công ty bán trực tiếp đồng coin này cho các nhà đầu tư với các mức giá cố định là 0,015 USD hoặc 0,05 USD. Nansen nhận định những ai mua được ở mức 0,05 USD vẫn đang có một khoản lãi nhẹ. Tuy nhiên, $WLFI chỉ thực sự được phổ biến rộng rãi từ tháng 9, khi nó bắt đầu được niêm yết và giao dịch trên các sàn thứ cấp.

Stephen Gillers, giáo sư luật và đạo đức pháp lý tại Đại học New York, nhận định ông sẽ không bất ngờ nếu ông Trump và các đối tác phải đối mặt với một vụ kiện tập thể từ những người hâm mộ bị cháy tài khoản, ngay cả khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã tuyên bố vào tháng 2/2025 rằng họ sẽ không còn thắt chặt kiểm tra các thương vụ memecoin.

Trước đó, trang web chính thức của đồng memecoin $TRUMP đã đưa ra một dòng cảnh báo (disclaimer) tới người mua rằng họ không nên coi token này như một công cụ đầu tư.

“Trump Memes được tạo ra nhằm hoạt động như một hình thức thể hiện sự ủng hộ và gắn kết với các lý tưởng và niềm tin được định hình bởi biểu tượng ‘$TRUMP’ cùng các tác phẩm nghệ thuật liên quan, và không được thiết kế để trở thành một cơ hội đầu tư,” trang web nêu rõ.

Tuy nhiên, giáo sư Gillers lập luận rằng dòng tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này có khả năng sẽ không đủ sức ngăn chặn các cuộc chiến pháp lý trong tương lai, ngay cả khi những vụ kiện đó phải chờ cho đến khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống của mình.

Theo: The NY Times, WSJ