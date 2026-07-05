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Đội tuyển Cape Verde được thưởng tiền bằng 1% tổng GDP cả nước

| | Tài chính quốc tế

Đội tuyển Cape Verde đã kết thúc hành trình World Cup 2026 sau trận thua 2-3 đầy tiếc nuối trước đương kim vô địch Argentina. Dù vậy, những gì họ đã làm được cũng rất đáng vinh danh. Đại diện châu Phi sẽ về nước với khoản thưởng khoảng 30 triệu USD, bằng 1% GDP của cả nước.

Theo cơ cấu giải thưởng áp dụng cho thể thức 48 đội tại giải đấu năm nay, khoản tiền mà đội tuyển Cape Verde nhận được chia thành hai hạng mục chính. Để hỗ trợ các liên đoàn trang trải chi phí di chuyển, lưu trú và tập huấn trước thềm giải đấu, FIFA cung cấp một khoản tiền cố định trị giá 1,5 triệu USD/đội góp mặt.

Khoản thưởng dành cho những đội vượt qua vòng bảng sẽ là 11 triệu USD. Như vậy, đại diện châu Phi sẽ có 12,5 triệu USD nhờ việc dự vòng bảng và góp mặt ở vòng 32 đội mạnh nhất.

Bên cạnh đó, FIFA dành từ 16-18 triệu USD để hỗ trợ chi phí hoạt động của các đoàn thể thao, đồng thời mở rộng số lượng vé phân bổ cho các đội tham dự. Một phần doanh thu sau World Cup 2026 cũng sẽ được dùng để phân bổ lại cho các liên đoàn có đội tuyển dự VCK.

Đội tuyển Cape Verde đã trải qua một giải đấu thành công ngoài mong đợi

Tổng hợp lại, về lý thuyết Cape Verde sẽ mang về cho Liên đoàn bóng đá nước nhà khoản tiền từ 28,5 triệu USD đến 30,5 triệu USD. Đối với một nền bóng đá đang trên đà phát triển, mức ngân sách lớn như thế này đóng vai trò thiết thực. Thậm chí nếu so sánh với tổng GDP của cả nước Cape Verde trong năm 2025 (3,02 tỷ USD) thì khoản tiền mà họ nhận từ FIFA thật khổng lồ vì nó chiếm tới 1% GDP cả nước.

Nguồn tiền tuyển Cape Verde mang về cho nước nhà sẽ mở ra cơ hội lớn để tái đầu tư vào hệ thống thể thao quốc nội. Phần lớn số tiền có thể được phân bổ để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đạt chuẩn, nâng cấp các mặt sân bãi và đầu tư bài bản vào quy trình đào tạo tài năng trẻ. Bên cạnh đó, một phần quỹ thưởng cũng sẽ được dùng để chi trả cho ban huấn luyện cùng các cầu thủ, nhằm tri ân những cống hiến không biết mệt mỏi của họ trên sân bóng.

Dù hành trình của tuyển Cape Verde tại giải đấu đã khép lại ở vòng 1/32, nhưng thành quả họ thu về lại mang giá trị cực kỳ lớn, vừa khuếch trương tên tuổi đất nước vừa mang về một nguồn tiền khổng lồ. Đó chính là bệ phóng để bóng đá nước này tiếp tục tiến xa hơn.

Phát hiện quốc gia nhỏ bé nằm giữa Đại Tây Dương, 2/3 dân số sống ở nước ngoài, cả nước chỉ có 530.000 người nhưng đang gây "địa chấn" tại một sự kiện lớn nhất hành tinh

Theo Đặng Lai

Tiền Phong

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