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Phá vỡ định kiến, Nga phát minh kiến trúc nhà ở chưa từng có: Ấm mùa đông, mát mùa hè, chống động đất

| | Tài chính quốc tế

Kiểu kiến trúc nhà ở này không chỉ giảm chi phí điện năng mà còn rất bền vững, thân thiện môi trường.

Lối kiến trúc phi tiêu chuẩn xuất hiện đầu tiên tại Nga

Hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 3/7, các chuyên gia từ Đại học Bách khoa Nghiên cứu Quốc gia Perm (PNRPU) của Nga đã phát triển các thiết kế cho các tòa nhà nhiều tầng bằng gỗ có hình dạng đa diện, giúp tiết kiệm năng lượng và nhiệt. Bộ phận báo chí của trường đại học đã thông báo điều này cho TASS.

"Các nhà khoa học thuộc Đại học Bách khoa Perm đã đề xuất thiết kế nhà gỗ với hình dạng đa diện. Chúng giữ nhiệt tốt hơn, chống gió tốt hơn và tận dụng ánh sáng mặt trời hiệu quả hơn. Đây là dự án kỹ thuật đầu tiên ở Nga về xây dựng các tòa nhà gỗ nhiều tầng với kiến trúc phi tiêu chuẩn", PNRPU cho biết.

Giờ Nga cũng "đổ xô" xây nhà kiểu lục giác - Ảnh 1.

Công trình xây dựng các tòa nhà chung cư bằng gỗ tại vùng Vologda, Nga. Ảnh: Vladimir Smirnov/TASS

Hình lục giác đảm bảo luồng không khí tốt hơn, giảm tải trọng gió và thất thoát nhiệt trong mùa lạnh. Nó cũng cho phép bố trí nhiều cửa sổ hơn ở phía Nam. Những giải pháp này sẽ giúp giảm chi phí sưởi ấm và điện năng.

Ngoài ra, các công trình kiến trúc đa diện cũng có khả năng chống chịu tốt hơn với các trận động đất có cường độ từ 7-8 độ Richter – chúng có độ ổn định cao hơn nhờ số lượng tường có nhiều mặt phẳng, các tác giả giải thích.

PNRPU cũng đề xuất sử dụng CLT (gỗ dán nhiều lớp) bởi theo Cơ quan chuyên trách xây dựng Glavgosexpertiza, các công trình CLT tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, đảm bảo độ ổn định và độ bền cao.

Công nghệ này cho phép xây dựng các tòa nhà có độ co ngót tối thiểu, khả năng cách nhiệt và cách âm tuyệt vời, và khả năng chống động đất tương đương với bê tông hoặc thép.

Giờ Nga cũng "đổ xô" xây nhà kiểu lục giác - Ảnh 2.

Nga cho phép xây dựng các tòa chung cư bằng gỗ cao đến 15 bắt đầu từ tháng 4/2026. Ảnh: Vladimir Smirnov/TASS

Hiện nay, ngành xây dựng nhà ở bằng gỗ ở Nga đang hồi sinh mạnh mẽ, chủ yếu nhờ tính bền vững về môi trường, hiệu quả năng lượng, tiềm năng kiến trúc và sự hỗ trợ của chính phủ.

Ngân hàng Rosselkhozbank dự báo, tổng diện tích các tòa nhà chung cư nhiều tầng bằng gỗ ở Nga sẽ đạt khoảng 15 triệu mét vuông và chiếm tới 7% tổng số công trình xây dựng nhà ở vào năm 2030.

Các tòa nhà chung cư nhiều tầng bằng gỗ hiện đại có khả năng chống cháy, chống động đất, không bị co ngót và độ bền tương đương với các tòa nhà nguyên khối.

Từ tháng 4/2026, các quy định xây dựng mới đã có hiệu lực ở Nga, cho phép xây dựng các tòa nhà chung cư bằng gỗ cao đến 15 mét.

Xu hướng nhà ở tiết kiệm năng lượng bùng nổ tại Nga

Hiện nay, xu hướng xây dựng nhà ở tiết kiệm năng lượng tại Nga đang phát triển mạnh mẽ.

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2026, tổng 4,3 triệu mét vuông các tòa nhà chung cư hạng A, A+ và A++ đã được đưa vào sử dụng tại Nga, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025. Theo báo cáo của Công ty nhà nước DOM.RF, tỷ lệ các tòa nhà này trong tổng số công trình xây dựng đã tăng từ 32% lên 43,7%.

Giờ Nga cũng "đổ xô" xây nhà kiểu lục giác - Ảnh 4.

Ảnh: Emin Dzhafarov, Kommersant

Hạng A++ thể hiện mức tiết kiệm năng lượng hơn 60% so với tiêu chuẩn cơ bản, A+ thể hiện mức tiết kiệm từ 50-60%, và A thể hiện mức tiết kiệm từ 40-50%.

Moscow vẫn là thành phố có mật độ nhà ở tiết kiệm năng lượng cao nhất. Trong Quý I năm 2026, sau Moscow, nơi có 1,38 triệu mét vuông nhà ở tiết kiệm năng lượng được đưa vào sử dụng - các khu vực có khối lượng lớn nhất là Vùng Sverdlovsk với 529,3 nghìn mét vuông, Vùng Tyumen với 315,1 nghìn mét vuông, Vùng Ulyanovsk với 307,8 nghìn mét vuông và Vùng Moscow với 283 nghìn mét vuông, theo DOM.RF.

Nga sắp biến khoa học viễn tưởng thành sự thật, chạy đua khai thác kho báu triệu tỷ đô trên trời sau vài năm tới

Theo Trang Ly

Đời sống & pháp luật

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