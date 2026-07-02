Nước láng giềng tây nam muốn hồi sinh dự án đập thuỷ điện 3,6 tỷ USD để xuất khẩu sang Trung Quốc, Bắc Kinh hoan nghênh nhiệt liệt, sẵn sàng xây bằng công nghệ mới

Chính phủ mới của Myanmar đặt mục tiêu hoàn thành dự án đập thủy điện Myitsone đầy tranh cãi trị giá 3,6 tỷ USD ở phía bắc bang Kachin trong vòng khoảng 8 năm, Reuters dẫn nguồn tin am hiểu về các phát biểu của ông Khet Htein Nan, thủ hiến bang Kachin, cho biết.

Các bình luận trên được đưa ra sau khi người đứng đầu chính quyền quân sự, nay là Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, trở về từ chuyến thăm Trung Quốc vào tháng trước. Trung Quốc từ lâu đã tìm cách xây dựng dự án thủy điện khổng lồ này tại tỉnh cực bắc của Myanmar.

Dự án bị đình chỉ vào năm 2011 do làn sóng phản đối của công chúng đối với một dự án thủy điện từng được kỳ vọng là lớn nhất Myanmar.

Ông Htet Paing Htoo, một thành viên của nghị viện bang Kachin, chia sẻ với Reuters: "Dự án sẽ sớm được bắt đầu. Một thông báo chính thức sẽ được ban hành. Đích thân tổng thống đã tuyên bố rằng dự án sẽ được tái khởi động".

Theo kế hoạch ban đầu, 90% trong số 6 gigawatt điện lượng tạo từ dự sán sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc. Nếu hoàn thành, đây sẽ là một trong những các dự án thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.

Khaing Khaing Soe, phát ngôn viên của văn phòng tổng thống, chia sẻ với báo giới rằng việc tái khởi động dự án đã được thảo luận trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Min Aung Hlaing, đồng thời nói thêm rằng công trình này có thể cung cấp hơn một nửa trong số 10 GW điện năng cần thiết cho Myanmar.

Người này cho biết chính phủ đang cân nhắc những lo ngại về tình trạng ngập lụt và di dời dân cư.

"Chúng tôi đang phân tích chi tiết các vấn đề này, đánh giá mức độ lợi ích so với các tác động tiêu cực để đạt được sự cân bằng", người phát ngôn cho biết vào thứ Ba (30/6).

Việc hồi sinh dự án Myitsone có thể tiêu tốn 11,5 tỷ USD, gấp 3 lần so với mức dự kiến năm 2009. Con số này dựa trên ước tính gần đây nhất của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế về chi phí xây dựng trung bình là 1.914 USD cho mỗi kilowatt đối với các dự án thủy điện châu Á nằm ngoài Trung Quốc và Ấn Độ.

Ba quan chức, bao gồm cả nghị sĩ bang Kachin, cho biết chính quyền của ông Min Aung Hlaing đang nỗ lực hồi sinh dự án này.

Tại Myitkyina, thủ phủ của bang cách vị trí đập khoảng 37 km, thủ hiến bang Khet Htein Nan đã nhấn mạnh mong muốn của chính phủ trong việc theo đuổi dự án, Reuters dẫn 2 nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán cho biết. Một nguồn tin cho biết, tại cuộc thảo luận về con đập vào ngày 23/6, vị thủ hiến phát biểu rằng không giống như trước đây, Trung Quốc hiện đã sẵn sàng giải quyết các vấn đề môi trường bằng công nghệ mới.

Một nguồn tin thứ cho biết thủ hiến bang Kachin nói rằng Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ và khuyến khích việc khôi phục dự án Myitsone.

Theo Reuters