Lần đầu tiên trong lịch sử, Nga chứng kiến những bí mật nằm sâu dưới hồ nước ngọt sâu nhất thế giới

Bước tiến lịch sử của công nghệ lặn tự hành

Sứ mệnh lịch sử này được dẫn dắt bởi thiết bị lặn tự hành mang mã hiệu "MMT-3500" – một sản phẩm công nghệ cao được phát triển tại thành phố Vladivostok. Điều đáng chú ý là hệ thống robot này ban đầu được thiết kế chuyên dụng để hoạt động trong môi trường nước mặn của các vùng biển và đại dương. Việc đưa MMT-3500 xuống Baikal đánh dấu lần đầu tiên thiết bị được thử nghiệm và vận hành thực tế trong điều kiện môi trường nước ngọt.

Chiến dịch khảo sát quy mô lớn này là kết quả phối hợp toàn diện giữa ba đơn vị nghiên cứu hàng đầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga: Viện Các vấn đề Công nghệ Biển (Chi nhánh Viễn Đông), Viện Limnology và Viện Động lực học Hệ thống và Lý thuyết Điều khiển (Chi nhánh Siberia). Toàn bộ quá trình triển khai, điều khiển và thu hồi thiết bị được thực hiện trực tiếp từ boong tàu nghiên cứu khoa học mang tên "G.Yu. Vereshchagin".

Trong suốt thời gian diễn ra thử nghiệm kỹ thuật, MMT-3500 đã chứng minh được độ bền bỉ và tính chính xác đáng kinh ngạc của các hệ thống định vị và chịu áp suất. Thiết bị đã thực hiện cú lặn sâu kỷ lục lên tới 1.410 mét tại vị trí cách mũi Kadilny khoảng 7 km về phía Nam, thuộc vùng bồn địa phía Nam của hồ Baikal. Đây là một thử thách giới hạn đối với bất kỳ thiết bị tự hành nào trong môi trường nước ngọt, nơi mật độ và áp suất nước có những đặc tính vật lý khác biệt rõ rệt so với đại dương.

180 km dưới đáy hồ và bài toán giải mã những "lỗ hổng" địa chất

Hành trình của MMT-3500 không đơn thuần là một màn trình diễn kỹ thuật, mà là một chuỗi các hoạt động thu thập dữ liệu khoa học nghiêm túc và dày đặc. Tổng quãng đường di chuyển dưới lòng hồ Baikal của robot đạt gần 180 km, mang về cho đội ngũ chuyên gia một kho lưu trữ thông tin khổng lồ với dung lượng vượt quá 75 GB dữ liệu thô.

Tuyến đường khảo sát của robot tập trung vào ba khu vực trọng điểm thuộc bồn địa phía Nam hồ Baikal. Tại đây, thiết bị đã tiếp cận và quét bề mặt hai núi lửa bùn nổi tiếng có tên gọi là "Malenky" và "Tolsty". Đây là những cấu trúc địa chất phức tạp, liên tục phun trào khí và bùn khoáng từ sâu trong lòng vỏ Trái Đất, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu các hoạt động kiến tạo của khu vực Siberia.

Bên cạnh mục tiêu địa chất, MMT-3500 còn gánh vác một nhiệm vụ môi trường cấp bách: khảo sát vùng nước và bề mặt đáy hồ xung quanh khu vực Nhà máy xenluloza và giấy Baikal (BCBP) – một cơ sở công nghiệp cũ vốn luôn nằm trong tầm ngắm quan ngại của các nhà sinh thái học. Theo báo cáo từ ông Mikhail Makarov, người đứng đầu đoàn thám hiểm, các kết quả phân tích sơ bộ từ robot vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu vết tác động tiêu cực rõ rệt nào từ nhà máy này đối với hệ sinh thái lòng hồ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng công tác xử lý và bóc tách dữ liệu chuyên sâu mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu.

Bản đồ số hóa độ phân giải cao

Sự xuất hiện của MMT-3500 đã thay đổi hoàn toàn cách thức tiếp cận dữ liệu thủy văn tại hồ Baikal. Trước đây, việc xây dựng bản đồ địa hình đáy hồ phụ thuộc lớn vào các phương pháp đo đạc truyền thống từ tàu mạn bơi, vốn thường bị giới hạn bởi thời tiết và có sai số lớn ở các vùng nước sâu.

Ông Alexander Pavin, Trưởng phòng thí nghiệm Hệ thống thị giác máy tính tại Viện Các vấn đề Công nghệ Biển (DVO RAN), khẳng định khối dữ liệu do robot thu thập sở hữu độ phân giải không gian cực cao cùng diện tích bao phủ vượt trội. Đây là điều mà các thiết bị khảo sát thủy văn truyền thống trước đây chưa từng đạt tới.

Để có được thành quả này, MMT-3500 đã vận hành đồng thời một hệ thống trinh sát đa tầng hiện đại bao gồm hệ thống camera chụp ảnh kỹ thuật số độ nét cao dưới nước và thiết bị sonar quét sườn. Ngoài ra, nhóm còn sử dụng hệ thống máy đo tiếng vang đa tia đo sâu và định hình các mặt cắt địa chất bên dưới lớp bùn lắng.

Sứ mệnh thám hiểm của robot MMT-3500 tại hồ Baikal không chỉ là cột mốc chứng minh năng lực làm chủ công nghệ lặn tự hành sâu của các kỹ sư Nga, mà còn đặt nền móng cho các phương pháp bảo tồn và nghiên cứu sinh thái hiện đại. Việc thu thập thành công hơn 75 GB dữ liệu ở độ sâu 1.410 mét là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy tiềm năng to lớn của thiết bị. Giới khoa học tham gia dự án đều đồng thuận rằng, sự hợp tác với MMT-3500 sẽ còn tiếp tục được mở rộng, hứa hẹn vén màn thêm nhiều bí ẩn khảo cổ và địa chất đang ngủ yên dưới đáy hồ nước ngọt lớn nhất hành tinh.