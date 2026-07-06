Hàn Quốc báo động: Dịch bệnh lở mồm long móng xuất hiện sau 11 năm, kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Mới đây, sau 11 năm không ghi nhận ca mắc mới tại tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc vừa xác nhận sự xuất hiện trở lại của bệnh lở mồm long móng (FMD).

Theo cơ quan phòng chống dịch bệnh động vật của Hàn Quốc, ổ dịch được phát hiện tại huyện Yecheon, tỉnh Bắc Gyeongsang. Kết quả xét nghiệm xác nhận 14 con lợn tại một trang trại dương tính với virus lở mồm long móng. Đồng thời, 24 con bò tại 5 trang trại nằm trong bán kính khoảng 500 m quanh khu vực này cũng được xác định nhiễm bệnh.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang đã tiêu hủy toàn bộ 38 con vật mắc bệnh theo quy trình phòng chống dịch. Các biện pháp kiểm soát cũng được triển khai đồng thời tại khu vực phát sinh ổ dịch và các địa phương lân cận.

Các biện pháp cách ly, ứng phó khẩn cấp đang được triển khai để tránh nguy cơ lây lan

Cụ thể, 6 chợ gia súc tại Andong, Uiseong, Sangju, Mungyeong và Yeongju đã tạm thời đóng cửa. Ba trạm kiểm dịch được thiết lập trên các tuyến đường chính dẫn vào khu vực có dịch để kiểm soát hoạt động vận chuyển động vật và phương tiện liên quan.

Chính phủ Hàn Quốc cũng ban hành lệnh tạm dừng di chuyển trong 48 giờ, bắt đầu từ sáng 3/7, đối với người chăn nuôi và các phương tiện vận chuyển gia súc tại huyện Yecheon cùng các thành phố, huyện lân cận. Song song với đó, công tác khử trùng được tăng cường tại các trang trại và tuyến đường nằm trong vùng kiểm soát.

Lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, chủ yếu ảnh hưởng đến các loài động vật có móng guốc chẻ đôi như bò, lợn, dê, cừu và hươu. Bệnh có khả năng lây lan nhanh giữa các đàn vật nuôi thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với động vật nhiễm bệnh, phương tiện vận chuyển, thức ăn, dụng cụ chăn nuôi và môi trường bị nhiễm virus.

Công tác khử trùng đang được tiến hành trên một con đường gần trang trại chăn nuôi gia súc ở huyện Yecheon, tỉnh Bắc Gyeongsang

Động vật mắc bệnh thường xuất hiện các mụn nước hoặc vết loét ở miệng và móng, kèm theo triệu chứng sốt, giảm ăn, đi lại khó khăn và suy giảm thể trạng. Dù bệnh hiếm khi lây sang người, đây vẫn được xem là một trong những bệnh gây thiệt hại lớn đối với ngành chăn nuôi do làm giảm năng suất, buộc phải tiêu hủy vật nuôi và ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông, thương mại.

Để đánh giá mức độ lây lan, cơ quan thú y Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra lâm sàng toàn bộ các trang trại nằm trong bán kính 3 km quanh ổ dịch. Ngoài ra, 1.382 trang trại khác cũng được đưa vào diện giám sát thông qua hoạt động truy vết dịch tễ.

Cùng với các biện pháp kiểm dịch, Hàn Quốc triển khai chương trình tiêm vaccine khẩn cấp cho khoảng 839.000 động vật móng guốc chẻ đôi tại huyện Yecheon và năm địa phương lân cận. Theo kế hoạch, việc tiêm phòng cho đàn lợn sẽ hoàn thành trong tuần này, còn bò và dê dự kiến hoàn tất trước ngày 17/7.

Ông Hwang Myeong-suk, Phó Thống đốc phụ trách hành chính tỉnh Bắc Gyeongsang, cho biết việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cần được thực hiện song song với các biện pháp an toàn sinh học tại trang trại, trong đó có kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào nhằm giảm nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Bắc Gyeongsang là một trong những địa phương có quy mô chăn nuôi lớn nhất Hàn Quốc với khoảng 745.000 con bò tại hơn 16.500 trang trại và khoảng 1,4 triệu con lợn tại 582 trang trại. Đây là tỉnh có tổng đàn bò lớn nhất cả nước và đứng thứ tư về quy mô chăn nuôi lợn.

Đợt bùng phát lần này là ca bệnh lở mồm long móng đầu tiên được ghi nhận tại Bắc Gyeongsang kể từ ngày 31/3/2015. Trong bối cảnh địa phương giữ vai trò quan trọng đối với ngành chăn nuôi Hàn Quốc, các biện pháp kiểm dịch, giám sát và tiêm phòng đang được triển khai đồng thời để kiểm soát ổ dịch và hạn chế nguy cơ lây lan sang các khu vực khác.

Nguồn: Koreajoongangdaily