Nghi bé trai nghịch diêm làm cháy trung tâm thương mại ở Pakistan, 72 người chết

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 17/1 tại trung tâm thương mại Gul Plaza, nằm trên đại lộ M.A. Jinnah ở khu thương mại Saddar của Karachi, khiến 72 người thiệt mạng. Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tòa nhà và lực lượng cứu hỏa cùng cứu hộ phải mất gần một tuần mới khống chế được đám cháy.

Trong bản cáo trạng được nộp hôm thứ Bảy (4/7), cảnh sát đưa bé trai 11 tuổi vào danh sách bị can cùng với cha của em và bốn người khác. Tất cả những người này đều bỏ trốn kể từ khi vụ cháy xảy ra.

Các nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa phối hợp với máy móc hạng nặng để tìm kiếm trong đống đổ nát của tòa nhà nhiều tầng bị cháy rụi.

Theo các nhân chứng của bên công tố, vào thời điểm cha vắng mặt, cậu bé được giao trông coi một cửa hàng bán hoa giả trong trung tâm thương mại. Cậu bé bị cáo buộc đã làm bùng phát đám cháy khi nghịch diêm.

Công tố viên quận Abdul Razzaq Gujjar cho biết bé trai sẽ bị đưa ra xét xử cùng các bị can còn lại có tên trong cáo trạng. Các bị can khác gồm các thành viên Ban quản lý Gul Plaza là Tanveer Pasta, Amar Ismail, Muhammad Ramazan và Muhammad Ameen.

Theo hồ sơ điều tra, cơ quan chức năng liệt kê 42 nhân chứng của bên công tố. Hồ sơ xác định vụ hỏa hoạn khiến 72 người thiệt mạng, 8 người bị thương và 1.153 cửa hàng bị thiêu rụi.

Ông Gujjar cho biết báo cáo của Ủy ban Điều tra Tư pháp, cơ quan cũng tiến hành điều tra vụ việc, sẽ được nộp cho tòa án ở giai đoạn sau của quá trình tố tụng.

Theo cáo trạng, nhiều nhân chứng đã cung cấp lời khai. Trong đó, một nhân chứng 13 tuổi khai rằng em có mặt tại cửa hàng của một người bạn ở Gul Plaza và thấy cậu bé 11 tuổi đang nghịch diêm thì đám cháy bất ngờ bùng phát trong cửa hàng.

Vụ hỏa hoạn được xem là thảm họa cháy lớn nhất tại Karachi trong hơn một thập kỷ qua, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Gul Plaza, khu phức hợp nhiều tầng có khoảng 1.200 cửa hàng trên diện tích lớn hơn một sân bóng đá. Ngọn lửa hoành hành suốt hơn 24 giờ trước khi lực lượng cứu hỏa khống chế hoàn toàn.