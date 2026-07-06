Dọn dẹp nhà, phát hiện kho báu trị giá 2,1 tỷ đồng trên gác mái

Hơn 100 món đồ bạc của Anh và lục địa châu Âu, có niên đại từ đầu thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20, đã được tìm thấy khi gia đình này chuẩn bị bán bất động sản của họ ở New Town, Edinburgh, Scotland.

Các thành viên trong gia đình, những người không muốn nêu tên, đã tìm thấy những món đồ này bên trong những chiếc rương phủ đầy bụi, được cất giữ suốt gần một thế kỷ.

Bộ sưu tập đã được đưa ra đấu giá tại nhà đấu giá Elmwood ở London, dự kiến sẽ thu hút tổng số tiền đấu giá khoảng 23.000 bảng Anh (807 triệu đồng).

Nhưng cuối cùng bộ sưu tập đã được bán với giá 59.761 bảng Anh (gần 2,1 tỷ đồng).

Một trong số đó là chiếc hộp đựng trang sức được chế tác tại Chester vào năm 1908 (Ảnh: PA)

Phần đắt giá nhất trong bộ sưu tập là Lô 15 - một bộ dao nĩa cổ điển cao cấp của Đan Mạch, được bán với giá 5.200 bảng Anh (182 triệu đồng).

Bộ đồ bạc này đã không được đụng đến qua nhiều thế hệ và gia đình hoàn toàn không biết đến sự tồn tại hay ý nghĩa của nó.

Người phát ngôn của gia đình ở Edinburgh cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng với kết quả và hoàn toàn choáng ngợp trước sự hưởng ứng dành cho bộ sưu tập này.

Những gì bắt đầu như một phát hiện bất ngờ trong khi dọn dẹp nhà cửa đã biến thành một hành trình phi thường. Thật tuyệt vời khi biết rằng những hiện vật này, vốn bị cất giấu suốt nhiều thập kỷ, đã tìm được chủ nhân mới, những người sẽ trân trọng lịch sử và sự tinh xảo trong chế tác của chúng".

Họ tìm thấy một chiếc kính viễn vọng có niên đại từ thế kỷ 18, được ký tên bởi Ramsden ở London (Ảnh: PA)

Joe Kendrick, trưởng bộ phận bán hàng tại nhà đấu giá Elmwood, cho biết: "Chúng tôi biết đây là một bộ sưu tập đặc biệt ngay từ khi xem xét các hiện vật trong những chiếc rương, nhưng kết quả ngày hôm nay thậm chí còn vượt quá sự mong đợi của chúng tôi.

Việc đạt được mức giá 59.761 bảng Anh so với ước tính trước khi bán là 23.000 bảng Anh chứng tỏ sức hấp dẫn lâu dài của những bộ sưu tập ra mắt thị trường với nguồn gốc xuất xứ đặc biệt.

Những người tham gia đấu giá không chỉ bị thu hút bởi chất lượng và độ hiếm có của đồ bạc, mà còn bởi câu chuyện đáng chú ý đằng sau việc phát hiện ra nó sau gần một thế kỷ bị cất giấu trong gác mái ở Edinburgh.

Thật vinh dự khi được đưa những tác phẩm này trở lại với công chúng và chứng kiến chúng bắt đầu một chương mới cùng các nhà sưu tập trên toàn thế giới".