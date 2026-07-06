Hy hữu: Sang Campuchia làm việc với mức lương gần 50 triệu đồng/tháng, người đàn ông bị sa thải chỉ sau 3 ngày vì không lừa được ai

Một vụ việc hiếm gặp vừa được truyền thông Malaysia đưa tin đang thu hút nhiều sự chú ý. Một người đàn ông đã sang Campuchia làm việc cho một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với mức lương được hứa hẹn lên tới 1.800 USD/tháng (gần 50 triệu đồng). Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày, anh bị chính đường dây này cho nghỉ việc vì không lừa được bất kỳ nạn nhân nào.

Điều đáng nói, việc bị sa thải không giúp người này tránh khỏi trách nhiệm trước pháp luật. Sau đó, anh vẫn bị bắt và phải hầu tòa vì đã tự nguyện tham gia vào tổ chức tội phạm.

Theo hồ sơ tòa án, người đàn ông tên Yip Chee Ming biết đến công việc này vào tháng 10/2024 thông qua một người bạn. Người bạn cho biết có cơ hội sang Campuchia làm việc và rủ Yip đi cùng. Sau đó, cả hai được một thành viên cầm đầu đường dây đưa vào một nhóm Telegram rồi sắp xếp sang Phnom Penh để tham quan nơi làm việc.

Trước mức lương cao cùng lời hứa có thêm hoa hồng hấp dẫn, một người đàn ông Malaysia đã nhận lời sang Campuchia làm việc cho một đường dây lừa đảo nhưng sau đó nhanh chóng vị đuổi việc

Tại đây, Yip chứng kiến một "văn phòng" với khoảng 30 nhân viên ngồi thành nhiều dãy bàn, liên tục thực hiện các cuộc gọi đến các nạn nhân ở Singapore. Mỗi người đều được trang bị điện thoại, máy tính cùng nhiều công cụ hỗ trợ để đóng giả cán bộ cơ quan nhà nước hoặc nhân viên ngân hàng.

Đáng chú ý, đường dây này còn sử dụng công nghệ AI để thay đổi khuôn mặt khi gọi video, kết hợp với phông nền kỹ thuật số hiển thị logo của các cơ quan chính phủ nhằm tăng độ tin cậy và khiến nạn nhân tin rằng họ đang làm việc với cơ quan chức năng thật.

Sau chuyến tham quan, Yip trở về Malaysia để cân nhắc lời mời. Chỉ một ngày sau, anh quyết định nhận việc. Theo thỏa thuận, Yip sẽ đóng giả nhân viên ngân hàng để gọi điện cho các nạn nhân. Đổi lại, anh được hứa trả 1.800 USD/tháng bằng tiền điện tử (hơn 47 triệu đồng), cùng khoản hoa hồng 1% trên số tiền lừa được từ mỗi nạn nhân. Mức thu nhập khá hấp dẫn, nhưng cũng đi kèm yêu cầu rất rõ ràng là Yip phải mang về "kết quả".

Thế nhưng, Yip lại không có "năng khiếu" làm nghề lừa đảo. Mặc dù được cung cấp sẵn kịch bản, hướng dẫn cách nói chuyện và quy trình tiếp cận nạn nhân, anh vẫn không thể thuyết phục bất kỳ ai chuyển tiền.

Sau ba ngày liên tiếp không ghi nhận "thành tích", đường dây quyết định chấm dứt hợp tác vì cho rằng Yip không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Sau khi rời Campuchia, Yip quay về Malaysia rồi sang Singapore làm tài xế giao hàng. Tuy nhiên, đến tháng 9/2025, anh bị lực lượng chức năng bắt giữ vì có liên quan đến đường dây lừa đảo mà mình từng tham gia.

Theo kết quả điều tra, tổ chức này đặt căn cứ tại Phnom Penh và hoạt động từ khoảng tháng 9/2024. Các đối tượng giả danh quan chức chính phủ để gọi điện lừa người dân Singapore chuyển tiền. Chỉ trong khoảng một năm, đường dây bị cáo buộc liên quan đến ít nhất 528 vụ lừa đảo, khiến các nạn nhân thiệt hại khoảng 52,5 triệu đô la Singapore, tương đương gần 165 triệu ringgit Malaysia.

Tại phiên tòa, luật sư của Yip đề nghị giảm nhẹ hình phạt với lý do thân chủ chỉ tham gia trong thời gian rất ngắn, chưa từng nhận lương hay hoa hồng và cũng không lừa được bất kỳ ai. Ngoài ra, Yip được cho là đã hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình làm rõ vụ án.

Tuy nhiên, thẩm phán không chấp nhận lập luận này. Theo tòa, dù không đạt "KPI" và chưa gây thiệt hại trực tiếp cho nạn nhân, Yip vẫn biết rõ bản chất của công việc nhưng vẫn tự nguyện tham gia vào đường dây lừa đảo. Vì vậy, anh vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi của mình.

Vụ việc cho thấy các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hiện hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, được tổ chức như một doanh nghiệp với quy trình tuyển dụng, mức lương, hoa hồng và chỉ tiêu công việc cụ thể. Và đằng sau những lời hứa về thu nhập hấp dẫn là nguy cơ vướng vào các tổ chức tội phạm và phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Nguồn: Gempak, CNA