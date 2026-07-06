Điện Kremlin nói 'chiến dịch quân sự đặc biệt' biến thành 'cuộc chiến thực sự', gửi tín hiệu tới Mỹ và EU

Điện Kremlin ngày 5/7 xác nhận rằng Nga đang từng bước thiết lập một vùng đệm dọc biên giới với Ukraine, khi người phát ngôn Dmitry Peskov tuyên bố rằng những gì bắt đầu như một "chiến dịch quân sự đặc biệt" đã dần trở thành một "cuộc chiến thực sự".

Trong bối cảnh Ukraine tăng cường tấn công, ông Peskov nói với nhà báo Pavel Zarubin của hãng tin Vesti (Nga) rằng "để đảm bảo an toàn cho người dân, chúng tôi đang thiết lập một khu vực an ninh, hay còn gọi là vùng đệm".

"Nó đang được tạo ra, và nó đang được tạo ra một cách có hệ thống", ông nhận xét.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RIA Novosti

'Không ai nên nghi ngờ rằng vùng đệm sẽ được xây dựng với quy mô cần thiết'

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nói rằng không ai nên nghi ngờ việc khu vực này sẽ được thiết lập "ở quy mô cần thiết để đảm bảo an ninh của chúng ta [Nga]", đồng thời viện dẫn những gì ông gọi là "những kết quả đáng kể" về sự tiến công của quân đội Nga.

Ông cho rằng việc thiết lập vùng đệm có liên quan đến tuyên bố của Nga về việc kiểm soát được Kostiantynivka - thành phố công nghiệp tiền tuyến ở vùng Donetsk, phía đông Ukraine.

"Đây là một cột mốc, là bước quan trọng nhất hướng tới việc chiếm giữ khu vực phòng thủ chung Kramatorsk và Sloviansk", ông Peskov nói thêm.

Trước đó, vào cuối ngày 3/7, trong một cuộc họp với các chỉ huy quân sự, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng mô tả việc kiểm soát Kostiantynivka là "giai đoạn đầu tiên, nhưng rất quan trọng, trong việc chiếm giữ cứ điểm phòng thủ Sloviansk - Kramatorsk vốn rất quan trọng của Lực lượng vũ trang Ukraine".

Cũng trong cuộc họp đó, ông Putin cho biết việc thiết lập vùng an ninh ở khu vực biên giới thuộc các vùng Kharkiv, Sumy và Dnipropetrovsk của Ukraine đang được "tiến hành theo kế hoạch".

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ tuyên bố của Nga về việc kiểm soát Kostiantynivka. "Nếu thành phố này đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga thì có lẽ Tổng thống Putin sẽ không có vấn đề gì đàm phán với tôi tại đó", ông Zelensky nhấn mạnh.

'Đằng sau Kyiv là Berlin, Paris, và đáng tiếc là cả Washington nữa'

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Vesti vào ngày 5/7, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang biến thành một "cuộc chiến thực sự" vì các nước phương Tây đang thực sự tham gia vào cuộc chiến về phía Kyiv.

"Đây là chiến tranh, đây là một cuộc chiến thực sự", ông Peskov nói.

"Ban đầu nó là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Giờ đây nó tiếp diễn như một cuộc chiến, bởi vì đằng sau Kyiv là Berlin, Paris, The Hague, Oslo và, thật không may, cả Washington nữa", ông nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin cáo buộc các vệ tinh phương Tây đang giúp lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu, và cơ sở hạ tầng phương Tây hướng dẫn vũ khí nước ngoài nhắm vào các mục tiêu của Nga.

Một thành viên tình nguyện Pháp thuộc Quân đoàn Tình báo Quốc phòng Ukraine tham gia huấn luyện quân sự tại vùng Zaporizhzhia vào ngày 3/7/2026. Ảnh AFP

Nga sẵn sàng đàm phán, đang chờ đợi người Mỹ

Ông Peskov cũng cho biết Nga duy trì liên lạc với Mỹ thông qua các kênh hiện có và vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình.

"Hiện tại họ đang bận rộn. Khi nào có nhiều thời gian rảnh hơn, họ luôn được chào đón ở Moscow", ông Peskov nói, đề cập đến Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Peskov bày tỏ hy vọng về "những nỗ lực thiện chí tiếp tục từ các nhà trung gian hòa giải của Mỹ", cho biết Moscow muốn đạt được mục tiêu của mình thông qua các biện pháp ngoại giao, đồng thời nói: "Chúng tôi hy vọng rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ không thành công trong việc cản trở tất cả những triển vọng này."