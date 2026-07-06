"Quái vật thép" 8.000 tấn chưa từng có trên thế giới vừa ra khơi: Neo bằng xích đặc chủng cắm xuống biển

Giàn khoan điện gió nổi đầu tiên trên thế giới 8.000 tấn: Tổng trọng lượng của siêu cấu trúc thép. 307 mét: Chiều cao tính từ mặt nước đến chóp cánh quạt (gần bằng tháp Eiffel của Pháp). 54.000.000 kWh: Sản lượng điện xanh khổng lồ mỗi năm. 35.000 tấn: Lượng khí thải CO2 cắt giảm mỗi năm.

Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu vừa được xác lập trong ngành năng lượng toàn cầu. Trung Quốc đã chính thức hạ thủy thành công giàn khoan điện gió nổi đầu tiên trên thế giới, TV BRICS đưa tin ngày 1/7/2026.

Sau khi đi vào hoạt động, giàn khoan điện gió này sẽ sản xuất khoảng 54 triệu kWh điện sạch mỗi năm.

Giàn khoan điện gió nổi được thiết kế để chứa một tuabin 16 Megawatt duy nhất. Với chiều cao hơn 307 mét và trọng lượng khoảng 8.000 tấn, đây được coi là nền tảng nổi lớn nhất thế giới trong số các nền tảng nổi loại này xét về công suất phát điện trên mỗi tuabin.

Giàn phát điện gió này được hạ thủy từ Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, và được coi là công trình năng lượng gió nổi đầu tiên trên thế giới được trang bị một tuabin 16 MW duy nhất.

Giàn phát điện gió này thuộc loại TLP (Tension Leg Platform - Giàn chân căng), được ổn định bằng các dây cáp luôn giữ ở trạng thái căng.

TLP là hệ thống xích neo đặc chủng cắm thẳng xuống đáy biển giúp cho một tòa tháp cao 307 mét, nặng 8.000 tấn không bị sóng biển đánh lật.

Hình mình họa về giàn phát điện gió này thuộc loại TLP.

Sứ mệnh kỳ lạ: Điện xanh nuôi mỏ dầu ngoài khơi

Được phát triển bởi Tập đoàn Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC), giàn phát điện gió này có điểm độc đáo trong cách vận hành.

Dòng điện 54 triệu kWh sinh ra từ các cánh quạt khổng lồ sẽ được dẫn qua hệ thống cáp ngầm dưới đáy biển để cấp điện trực tiếp cho mỏ dầu Lufeng nằm gần đó.

Trước đây, để vận hành các giàn khoan dầu ngoài khơi xa, người ta phải đốt hàng vạn lít dầu diesel hoặc khí tự nhiên để chạy máy phát điện, gây ô nhiễm nghiêm trọng và chi phí đắt đỏ.

Tuabin gió nổi TLP lớn nhất thế giới sẽ cung cấp điện cho mỏ dầu của Trung Quốc. Ảnh: Windpowermonthly

Giờ đây, bằng cách tận dụng nguồn gió biển dồi dào, mỏ dầu này tiết kiệm được 15 triệu mét khối diesel mỗi năm và cắt giảm 35.000 tấn CO2. Đây chính là mô hình mẫu về chuyển đổi năng lượng mà thế giới đang hướng tới.

Dự án này tích hợp điện gió ngoài khơi với hoạt động khai thác dầu khí, giảm lượng khí thải CO2 từ các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi và góp phần phát triển ngành công nghiệp điện gió nổi ngoài khơi.

Sáng kiến này được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển và chuyển đổi sang một ngành năng lượng thân thiện hơn với môi trường.

Tham khảo: TV BRICS